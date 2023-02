Brazília potopila svoju bývalú lietadlovú loď - údajne plnú azbestu

Rio de Janeiro 4. februára (TASR) - Brazília v piatok potopila vyradenú lietadlovú loď, a to aj napriek protestom ochrancov prírody, ktorí tvrdili, že táto bývalá francúzska loď bola plná toxických materiálov.



Brazílske námorníctvo podľa agentúry AFP informovalo, že k "plánovanému a kontrolovanému potopeniu došlo v piatok neskoro popoludní" miestneho času približne 350 kilometrov od brazílskeho pobrežia v Atlantickom oceáne - v oblasti s "približnou hĺbkou 5000 metrov."



Rozhodnutie vyradiť 60-ročnú loď Sao Paulo, ktoré bolo oznámené vo štvrtok, prišlo po tom, ako sa brazílske úrady márne snažili nájsť prístav, ktorý by bol ochotný plavidlo prijať.



Hoci predstavitelia rezortu obrany uviedli, že plavidlo potopia v "najbezpečnejšej oblasti", environmentalisti toto rozhodnutie napadli a tvrdili, že lietadlová loď obsahuje tony azbestu, ťažkých kovov a iných toxických materiálov, ktoré by sa mohli vylúhovať do vody a znečistiť tak morský potravinový reťazec.



Lietadlová loď bola postavená koncom 50. rokov 20. storočia vo Francúzsku, ktorého námorníctvu slúžila 37 rokov pod názvom Foch. V 60. rokoch sa zúčastnila na prvých francúzskych jadrových testoch v Tichomorí i na nasadení v Afrike, na Blízkom východe a v bývalej Juhoslávii v 70. až 90. rokoch 20. storočia.



Brazília kúpila túto 266-metrovú lietadlovú loď v roku 2000 za 12 miliónov dolárov.



V roku 2005 vypukol na jej palube požiar, čo urýchlilo devastáciu tejto lode.



Minulý rok Brazília poverila tureckú firmu Šök Denizcilik demontážou lode Sao Paulo na šrot.



V auguste, práve keď sa ju vlečný čln chystal odtiahnuť do Stredozemného mora, však turecké environmentálne orgány tento plán zablokovali.



Brazília potom lietadlovú loď priviezla späť, ale nepovolila jej vstup do prístavu s odvolaním sa na to, že predstavuje "vysoké riziko" pre životné prostredie.