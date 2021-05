Brazília potvrdila prvé prípady indického variantu koronavírusu

Rio de Janiero 21. mája (TASR) - Brazília zaznamenala prvé prípady indického variantu nového koronavírusu, ktoré sa objavili medzi členmi posádky nákladnej lode plaviacej sa pod vlajkou Hongkongu. Informovala o tom v noci na piatok agentúra AFP.



Podľa ministerstva zdravotníctva v brazílskom štáte Maranhao na severovýchode krajiny testy odhalili šesť prípadov indického variantu nového koronavírusu B.1.617.2 vo vzorkách odobratých členom posádky nákladnej lode MV Šan-tung Ta Č', ktorá priplávala do Brazílie z Juhoafrickej republiky. Podľa ministerstva bolo na ochorenie COVID-19 pozitívne testovaných 15 členov posádky. U šiestich z týchto vzoriek s najvyššou vírusovou náložou sa sekvenovaním potvrdil variant B.1.617.2.



Loď dlhá 360 metrov, ktorá kotví pri pobreží Brazílie, sa momentálne nachádza v karanténe. Troch členov posádky s vážnymi príznakmi previezli na pevninu, pričom dvaja z nich sa už vrátili späť na loď. Tretí je hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v meste Sao Luis.



Úrady v tejto chvíli zatiaľ neevidujú lokálny prenos tohto variantu. Zdravotníckych pracovníkov, ktorí prišli s námorníkmi do kontaktu, budú testovať a naďalej monitorovať.



Brazília je jednou z krajín najviac postihnutých pandémiou. Vyšší počet úmrtí zaznamenali len Spojené štáty. Od vypuknutia pandémie sa v Brazílii táto nákaza potvrdila u viac ako 15 miliónov ľudí. V súvislosti s koronavírusom evidujú v krajine aj vyše 440.000 ľudí. Tamojší experti z nárastu prípadov vinia aj tzv. brazílsky variant koronavírusu, ktorý po prvý raz zaznamenali v meste Manaus v brazílskom štáte Amazonas.



Indický variant covidu-19, ktorý sa prvýkrát objavil v Indii vlani v októbri, evidujú vo viac ako 40 krajinách sveta.



Ako pripomína AFP, brazílskemu aj indickému variantu priradila Svetová zdravotnícka organizácia WHO atribút, že "vyvolávajú znepokojenie", čo môže znamenať, že oba varianty sú nebezpečnejšie ako iné, a to tým, že sa prejavujú vyššou nákazlivosťou i smrtnosťou.