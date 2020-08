Pozitívny test na COVID-19 má aj Boslonarov najstarší syn Flávio

Brazília 25. augusta (TASR) - Najstarší syn úradujúceho brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, 39-ročný Flávio, bol pozitívne otestovaný na ochorenie COVID-19. S odvolaním sa na vyhlásenie jeho hovorcu o tom v utorok informovala agentúra Reuters.



Flávio Bolsonaro, ktorý je hornej komore brazílskeho federálneho parlamentu senátorom za štát Rio de Janiero, nemá žiadne príznaky ochorenia a momentálne sa nachádza doma. V rámci liečby užíva antimalarikum chlorochín a antibiotikum azitromycín.



Užívanie zmieneného chlorochínu v súvislosti s liečbou ochorenia COVID-19 dlhodobo obhajuje jeho otec, prezident Jair Bolsonaro, a to aj napriek nedostatku spoľahlivých dôkazov o účinnosti tohto lieku v boji s COVID-19.



Novým koronavírusom za začiatkom minulého mesiaca nakazil aj samotný brazílsky prezident.



Bolsonaro to potvrdil 7. júla. Nasledovné dva týždne strávil v izolácii v prezidentskom paláci v hlavnom meste Brazília. Koncom júla oznámil, že výsledky jeho ďalších testov už boli negatívne a vrátil späť do úradu.



Prezidentská kancelária o niekoľko dní na to informovala, že novým koronavírusom sa nakazila aj Bolsonarova 38-ročná manželka Michelle, pričom v dôsledku ochorenia COVID-19 zomrela jej 81-ročná stará matka. Koronavírusom sa nakazil tiež najmladší syn prezidenta, Jair Renan, pripomína Reuters.



Brazília, kde prvý prípad nákazy koronavírusom potvrdili 26. februára, je po Spojených štátoch z hľadiska počtu infikovaných aj úmrtí druhou najviac postihnutou krajinou na svete.



Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa tam doteraz zaznamenali 3.622.861 prípadov a 115.309 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.