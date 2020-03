Brazília pre koronavírus poľaví v ochrane dažďových pralesov

Rio de Janeiro 27. marca (TASR) - Brazília poľaví v boji proti environmentálnym zločinom, povedal v piatok pre agentúru Reuters predstaviteľ vládneho inštitútu pre životné prostredie IBAMA Olivaldi Azevedo.



Uviedol, že z dôvodu vypuknutia epidémie koronavírusu je v súčasnosti nútený posielať do terénu menšie množstvo pracovníkov.



Podľa dostupných údajov má až tretina pracovníkov inštitútu vek okolo 60 rokov alebo iné zdravotné problémy, ktoré znamenajú zvýšené riziko. IBAMA totiž pre znížené financovanie už niekoľko rokov neprijíma nových zamestnancov.



"Nemôžem vystavovať týchto ľudí riziku," vysvetlil Azevedo. "Nemôžem si vybrať, je to moja povinnosť," dodal.



Kritici sa obávajú, že znížená ochrana životného prostredia povedie k zrýchleniu odlesňovania. Experti na odlesňovanie tvrdia, že hoci zdravie má mať prioritu, nová politika môže mať vážne dôsledky pre zdravie dažďových pralesov.



"Slabšie presadzovanie zákonov jednoznačne znamená vyššie riziko odlesňovania. Dôvody sú zrejmé," poznamenal environmentálny ekonóm Sergio Margulis.



Na území Brazílie sa rozprestiera približne 60 percent Amazonského pralesa. Je to najväčší tropický dažďový prales na svete a keďže dokáže absorbovať obrovské množstvá oxidu uhličitého, zohráva kľúčovú úlohu v boji proti klimatickej zmene.