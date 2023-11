Brazília pre kriminalitu posilňuje niektoré letiská a prístavy vojakmi

Rio de Janeiro 2. novembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu podpísal dekrét o dočasnom posilnení niektorých prístavov a letísk v krajine príslušníkmi armády. Cieľom je zabrániť nárastu kriminality po viacerých vážnych incidentoch v štáte Rio de Janeiro. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Celkovo má byť nasadených 3700 príslušníkov armády, vzdušných síl a námorníctva. Budú spolupracovať s federálnou políciou na bezpečnostných operáciách v prístave Santos v štáte Sao Paulo, na medzinárodnom letisku Sao Paulo-Guarulhos, v prístave Itaguaí v štáte Río de Janeiro a na medzinárodnom letisku Rio de Janeiro-Galeo Tieto prístavy a letiská sú dôležitými logistickými centrami pri pašovaní kokaínu od Európy, či pri obchodovaní so zbraňami. Opatrenie má byť v platnosti do mája 2024.



"Situácia v Rio de Janeiro sa dostala do veľmi vážneho bodu," uviedol Lula. "Prijali sme rozhodnutie, že federálna vláda sa bude aktívne podieľať na boji proti organizovanému zločinu," povedal prezident a vyjadril očakávania, že opatrenia budú účinné.



Minulý mesiac v Rio de Janeiro, zavraždili troch lekárov, ktorých militanti údajne považovali za členov konkurenčného gangu. Minulý týždeň militanti spustili paľbu na množstvo autobusov v západnej časti tohto štátu, po tom, ako polícia počas zásahu zabila jedného z vedúcich predstaviteľov týchto milícií.