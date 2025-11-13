< sekcia Zahraničie
Brazília predlžuje rokovania o sporných otázkach na summite COP30
Chce dať krajinám čas na prekonanie rozdielov v názoroch na klimatické ciele a financovanie potrebné na ich dosiahnutie.
Autor TASR
Brazília 13. novembra (TASR) - Brazília v stredu oznámila, že predĺži rokovania na summite COP30, aby dala krajinám čas na prekonanie rozdielov v názoroch na klimatické ciele a financovanie potrebné na ich dosiahnutie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Sporné otázky sa podľa plánu mali riešiť len počas stredajšej schôdze, no predseda tohtoročného summitu André Correa do Lago povedal, že sú potrebné ďalšie konzultácie, pričom termín posunul až na sobotu. Krajiny „viedli otvorené a úprimné diskusie“, no „potrebujú viac času“, dodal.
„Zdá sa, že sa potvrdil scenár, na základe ktorého sa záležitosť pravdepodobne postúpi ministrom v druhom týždni,“ povedal zdroj AFP.
Je zvykom, že počas druhého a posledného týždňa klimatických rokovaní OSN prichádzajú na summit politickí lídri, aby finalizovali dohody, ktoré pripravili vyjednávači v úvodných dňoch. Brazílskemu predsedníctvu sa v pondelok podarilo zabezpečiť zaradenie niekoľkých kľúčových bodov do programu, pričom sľúbilo konzultácie o sporných otázkach, ktoré nastolili rôzne skupiny krajín.
Aliancia malých ostrovných štátov (AOSIS) sa plánuje na summite oficiálne venovať záväzkom v oblasti znižovania emisií, ktoré v súčasnosti s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobia prekročenie hranice otepľovania o 1,5 stupňa Celzia, stanovenej Parížskou dohodou.
Ďalšou dôležitou otázkou je financovanie zo strany bohatších krajiny, ktoré sú povinné poskytovať prostriedky rozvojovým krajinám. Sporným bodom sú takisto jednostranné obchodné opatrenia, ako napríklad tzv. európska uhlíková daň na hraniciach, ktoré kritizujú krajiny ako India alebo Čína.
