Brazília predstavila prísnejšie opatrenia proti zločinu a korupcii

Brazília 4. februára (TASR) - Brazílsky minister spravodlivosti Sérgio Moro predstavil v pondelok opatrenia zamerané proti zločinu, korupcii a násiliu v tejto najväčšej latinskoamerickej krajine. Daný krok je v súlade s programom striktných požiadaviek na rešpektovanie právneho poriadku, ktorý presadzuje prezident Jair Bolsonaro.



Opatrenia zahŕňajú návrh zákona, ktorý by umožňoval polícii použiť zbrane na "opodstatnenú obranu" v prípade rizika "ozbrojeného konfliktu" ohrozujúceho životy ľudí. Moro, bývalý protikorupčný sudca, taktiež vyzval na prísnejšie tresty za ilegálne financovanie politických kampaní.



Navrhuje aj to, aby zákon zreteľne stanovoval, že každý, kto je usvedčený zo spáchania zločinu, musí byť uväznený ihneď po prvom neúspešnom odvolaní sa. Momentálne totiž takéto rozhodnutie závisí od konkrétneho sudcu.



To sa týkalo i brazílskeho exprezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorého odsúdili na 12 rokov za korupciu. Da Silva využíval prebiehajúci odvolací proces, aby mohol zostať mimo väzenia a mohol kandidovať za prezidenta.



Moro dodal, že zločin a korupcia sú často prepojené a musia sa preto riešiť spolu. "Organizovaný zločin využíva korupciu na získanie beztrestnosti a je napojený na množstvo vrážd," uviedol minister na tlačovej konferencii.



Bolsonaro, bývalý výsadkár a krajine pravicový politik, zaujal tvrdý postoj k zločinu v Brazílii, kde sa ročne odohrá viac než 64.000 vrážd.



Prezident, ktorý sa ujal úradu začiatkom roka, podpísal v polovici januára dekrét, ktorý zmierňuje prísne podmienky držby strelných zbraní so zámerom zastaviť nárast kriminality. "Ľudia sa rozhodli kúpiť si strelné zbrane a muníciu a my im to nesmieme odopierať," povedal Bolsonaro.



Bolsonaro, ktorý zvíťazil vo voľbách v októbri minulého roka, počas predvolebnej kampane sľúbil vyzbrojiť obyvateľstvo s cieľom znovu nastoliť v krajine zákon a poriadok.