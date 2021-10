Brazília prekonala 600.000 úmrtí na COVID-19

Rio de Janeiro 9. októbra (TASR) - Brazília sa v piatok stala druhou krajinou na svete, ktorá prekonala smutný míľnik, a to hranicu 600.000 úmrtí na ochorenie COVID-19. S odvolaním sa na údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva o tom informovala agentúra AFP.



Brazíliu v počte úmrtí na covid celosvetovo predstihujú len Spojené štáty, ktoré v tomto smere nedávno prekonali už aj hranicu 700.000 úmrtí. AFP však pripomína, že populácia USA je o 35 percent početnejšia než tá brazílska. Agentúra taktiež upozorňuje na to, že mnohí odborníci považujú oficiálne údaje o počte covidových úmrtí za značene podhodnotené oproti skutočným číslam.



V Brazílii za posledných 24 hodín oficiálne zaznamenali 615 nových úmrtí na covid a tiež vyše 18.000 nových prípadov tohto ochorenia. Celkovo už v tejto 213-miliónovej krajine zaevidovali od začiatku pandémie 21,5 milióna prípadov ochorenia.



"Situácia sa zlepšuje, nemôžeme však poľaviť v ostražitosti," povedala AFP Margareth Dalcolmová, pneumologička a výskumníčka z prestížneho brazílskeho výskumného inštitútu Fiocruz. Dodala, že pandémia bude pod kontrolou, až keď bude "zaočkovaných 80 percent populácie".



Prinajmenšom jednu dávku proticovidovej vakcíny dosiaľ dostalo 71,4 percenta Brazílčanov, plne zaočkovaných je však len 45,9 percenta obyvateľov tejto krajiny. Brazília s vakcináciou obyvateľstva začala až koncom januára, a teda niekoľko týždňov po Spojených štátoch či Argentíne. Z oneskoreného začiatku očkovania vinili odborníci vládu.



Za posledné tri mesiace sa však situácia dramaticky zlepšila, keďže predtým zomieralo na covid v tejto krajine denne približne 2000 ľudí a samotné očkovanie stagnovalo. Koncom júla klesla denná úmrtnosť na covid pod 1000 prípadov. Následne ďalej klesala až na približne 500 úmrtí denne, na ktorých sa ustálila v septembri.



Brazília je však podľa Domingosa Alvesa, výskumníka z lekárskej fakulty na Univerzite v Sao Paule, ešte ďaleko od toho, aby "videla svetlo na konci tunela" a situácia je "aj naďalej zlá".



Veľké mestá ako Rio de Janeiro či Sao Paulo aj napriek týmto obavám pokračujú v snahe o návrat do normálneho života. Starosta Ria Eduardo Paes dokonca oznámil, že svetoznámy karneval v tomto meste sa vo februári 2022 uskutoční "bez obmedzení", pripomína AFP.