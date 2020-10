Brazília prekonala hranicu 5 miliónov prípadov nákazy koronavírusom

Brazília 8. októbra (TASR) - Brazília prekonala v stredu hranicu päť miliónov prípadov nákazy novým koronavírusom a približuje sa aj k 150.000 úmrtiam na ochorenie COVID-19 spôsobované týmto vírusom. V juhoamerickej krajine vládne v súčasnosti optimizmus, že šírenie nákazy sa spomaľuje. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Ministerstvo zdravotníctva hlásilo za posledných 24 hodín 31.553 nových infekcií, takže celkovo krajina zaznamenala 5.000.694 nakazených - v počte potvrdených prípadov je tretia na svete po Spojených štátoch a Indii.



Brazília s 212 miliónmi obyvateľov zaznamenala v stredu aj 734 nových úmrtí a celkovo si tam koronavírus vyžiadal 148.228 životov, a to od marca, keď bolo nahlásené prvé brazílske úmrtie.



Brazília má druhý najvyšší počet úmrtí na toto ochorenie na svete, po USA.



Epidemická krivka krajiny však zatiaľ klesá. Priemerný počet mŕtvych za deň je posledný týždeň 610. V období od júna do augusta tento denný priemer zriedkakedy klesol pod 1000.



Juhoamerický štát mal posledný týždeň v priemere približne 27.000 nových infekcií za deň. Tento priemer bol začiatkom septembra vyše 40.000.



Odborníci sa však zhodujú, že napriek klesajúcemu trendu je situácia v Brazílii "znepokojujúca".



Pokles v počte prípadov nákazy "nie je stály", povedal pre AFP epidemiológ z Univerzity v Brazílii Mauro Sánchez. "Teda aj keď máme počiatočný trend klesania, ešte sa to musí potvrdiť," dodal.