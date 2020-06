Brazília prestala zverejňovať celkové čísla o koronavíruse

Rio de Janeiro 8. júna (TASR) - Brazílske úrady prestali zverejňovať celkový počet prípadov nákazy a úmrtí v dôsledku koronavírusu. Stalo sa tak po tom, ako krajina predstihla v počte obetí Taliansko a stala sa treťou najviac postihnutou krajinou na svete, píše agentúra DPA.



Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý od začiatku pandémie zľahčoval nebezpečenstvo nového koronavírusu, potvrdil zmenu údajov ministerstva zdravotníctva po tom, ako sa na jeho webstránke začali cez víkend objavovať iba počty nových prípadov.



Bolsonaro označil koronavírus za "miernu chrípku" a bagatelizoval tak potrebu reštriktívnych opatrení v obave, že by mohli poškodiť ekonomiku krajiny. V piatok (5. júna) dokonca pohrozil ukončením členstva krajiny vo Svetovej zdravotníckej organizácii a obvinil ju z ideologickej zaujatosti.



Štátna prokuratúra oznámila, že v tejto veci začala vyšetrovanie a požiadala dočasného ministra zdravotníctva, generála Eduarda Pazuella, aby túto zmenu do 72 hodín vysvetlil. Zdravotnícki experti, poslanci a právnici ostro kritizovali opatrenia prijaté vládou v snahe maskovať dopady pandémie koronavírusu v Brazílii. "Manipulácia so štatistickými údajmi je manéver používaný totalitnými režimami," napísal na Twitteri sudca Najvyššieho súdu Gilmar Mendes.



Brazília je jednou z najviac koronavírusom postihnutých krajín sveta. Najmenej 36.000 ľudí zomrelo na ochorenie COVID-19 a podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa počet pozitívne testovaných na koronavírus v krajine v nedeľu dosiahol 673.000, čo je druhé najvyššie číslo na svete.