Brazílsky prezident Lula plánuje v roku 2026 opäť kandidovať

Rio de Janeiro 18. júna (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v utorok vyhlásil, že je pripravený kandidovať v nasledujúcich voľbách vo veku 80 rokov, aby zabránil "fašistovi" obsadiť post hlavy štátu. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Lula v rozhovore pre rozhlasovú stanicu CBN narážal na vládu svojho krajne pravicového predchodcu Jaira Bolsonara a povedal, že "nedovolí, aby tejto krajine opäť vládol fašista".



Lula (78) sa ujal svojho tretieho funkčného obdobia v januári 2023 po tesnom víťazstve vo voľbách. Jeho hlavný súper Bolsonaro sa dostal pod paľbu kritiky pre polarizujúci štýl politiky a útoky proti demokratickým inštitúciám juhoamerickej krajiny.



Ďalšie voľby prezidenta budú v októbri 2026 a Lula bude mať 81 rokov, čo sám v rozhovore označil za "rozkvet svojho života".



"Ak bude potrebné kandidovať, aby sme zabránili troglodytom, ktorí vládli tejto krajine, znovu sa chopiť moci, môžete si byť istí, že 80 rokov sa zmení na 40 a ja budem môcť kandidovať," povedal.



Po roku a pol od začiatku súčasného mandátu však Lula povedal, že to "nie je prvá hypotéza". "Je veľa dobrých ľudí, ktorí by mohli byť kandidátmi," vyhlásil.



Lula ako predstaviteľ stredoľavicovej Robotníckej strany (PT), vládol Brazílii dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia v rokoch 2003 až 2011.



Jeho rival Bolsonaro má až do roku 2030 zákaz zastávať politické úrady pre šírenie dezinformácií o voľbách počas volebnej kampane v roku 2022. Na čele Liberálnej strany (PL) je však naďalej veľmi aktívny a pred októbrovými komunálnymi voľbami vedie kampaň na podporu kandidátov. Svoju diskvalifikáciu často prirovnáva k opozícii vo Venezuele alebo Nikarague.



Brazílske orgány tiež vyšetrujú, či Bolsonaro nepodnietil pokus o štátny prevrat s cieľom zabrániť Lulovi v nástupe do funkcie. V ďalšom samostatnom prípade polícia odporučila obviniť Bolsonara pre falšovanie záznamov o očkovaní proti covidu.



Brazílsky prezident je volený priamo na obdobie štyroch rokov, pričom mandát je možné predĺžiť jedenkrát za sebou.