Brazílskeho prezidenta Bolsonara hospitalizovali, podstúpiť má testy

Brazília 29. marca (TASR) - Brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara (67) previezli v pondelok do vojenskej nemocnice v hlavnom meste Brazília, kde má podstúpiť testy, po tom, ako sa necítil dobre a mal mierne bolesti brucha. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na lokálne médiá.



Bolsonarovu hospitalizáciu pre agentúru Reuters potvrdil aj brazílsky minister pre komunikácie Fábio Faria. Dodal, že prezident "je v poriadku" a v nemocnici zostane na noc na pozorovanie.



Bolsonaro, ktorý sa v októbrových voľbách uchádza o znovuzvolenie na post hlavy štátu, sa mal v pondelok zúčastniť na politickom stretnutí Brazílskej republikánskej strany, avšak na zhromaždení sa pre zdravotné ťažkosti neobjavil.



V januári bol Bolsonaro dva dni hospitalizovaný v nemocnici v Sao Paule s čiastočnou nepriechodnosťou čriev. S rovnakým problémom ho do nemocnice prijali aj vlani v polovici júla. Pod dohľadom lekárov zostal vtedy štyri dni, avšak nepodstúpil operačný zákrok.



V dôsledku bodného zranenia brucha, ktoré utrpel počas predvolebnej kampane v roku 2018, však už v minulosti musel krajne pravicový líder Brazílie absolvovať šesť operácií. Okrem toho od nástupu do funkcie v roku 2019 podstúpil i ďalšie lekárske zákroky vrátane odstránenia obličkového kameňa. V júli 2020 sa Bolsonaro, ktorý sa podľa vlastných slov nedal zaočkovať proti covidu, koronavírusom nakazil, pričom mal mierny priebeh ochorenia.