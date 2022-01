Prehliadky škôl samby Rio de Janeiro a Sao Paulo odložili

Rio de Janiero 22. januára (TASR) - Brazílske mestá Rio de Janeiro a Sao Paulo v piatok v spoločnom vyhlásení oznámili, že odkladajú slávnostné prehliadky škôl samby na apríl. Tie sa podľa pôvodného plánu mali v mestách konať posledný februárový víkend, no pre rýchle šírenie koronavírusového variantu omikron v Brazílii sa ich úrady rozhodli presunúť na 21. apríla. Informovala o tom agentúra AP.



"Rozhodnutie sme prijali s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 v Brazílii a potrebu chrániť životy a spojiť sily pre podporu očkovania v celej krajine," uvádza sa vo vyhlásení.



Starosta mesta Rio de Janeiro Eduardo Paes ešte začiatkom januára informoval, že v uliciach jeho mesta sa už druhý rok po sebe nebudú konať pouličné karnevalové sprievody a oslavy. Minulý rok bol karneval v Riu pre pandémiu koronavírusu úplne zrušený.



Zároveň však uviedol, že slávnostná prehliadka škôl samby na miestnom Sambodróme by sa tento rok konať mala vzhľadom na to, že pri vstupe na štadión sa dá relatívne ľahko skontrolovať, či sú návštevníci zaočkovaní alebo testovaní.



V Brazílii je proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných dvomi dávkami takmer 70 percent dospelej populácie. V samotnom Riu sú zaočkované aspoň dvoma dávkami vakcíny už štyri pätiny obyvateľov, z toho takmer štvrtina dostala už aj tretiu podpornú dávku.



Krajina tento týždeň zaznamenala nový rekord v počte nových denných infekcií - takmer 205.000.



Vo februári 2020, ešte pred rozšírením koronavírusu do celého sveta, vyšlo v rámci karnevalových osláv do ulíc Ria de Janeira približne sedem miliónov ľudí.