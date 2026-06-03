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Brazília sa snaží obmedziť interrupcie pre maloleté obete znásilnenia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Podľa brazílskeho trestného zákonníka hrozí za interrupciu až štvorročný väzenský trest, s výnimkami v prípadoch znásilnenia, ohrozenia života matky alebo závažnej malformácie mozgu plodu.

Autor TASR
Brazília 3. júna (TASR) - Brazílski poslanci v utorok ani nie po dvojminútovej diskusii hlasovali za sprísnenie podmienok, na základe ktorých môžu maloleté obete sexuálneho násilia získať prístup k interrupcii. Toto hlasovanie smeruje k zrušeniu uznesenia Národnej rady pre práva detí a dospievajúcich, ktoré prikazuje, aby sa záujmy detí uprednostňovali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Je to historická porážka v oblasti komplexnej ochrany dievčat a dospievajúcich v Brazílii,“ uviedol spomínaný štátny orgán, ktorý označil hlasovanie za „vážny krok späť“.

Na základe zrušeného nariadenia mohli maloleté osoby, ktoré nesúhlasili s rodičmi alebo zákonnými zástupcami v súvislosti so svojím tehotenstvom, získať bezplatnú právnu pomoc na ochranu svojich práv vrátane možnosti podstúpiť interrupciu.

Pravicová senátorka Damares Alvesová tvrdí, že toto nariadenie „neberie do úvahy rolu rodičov a zákonných zástupcov a odoberá im autoritu rozhodovať o starostlivosti dievčat a dospievajúcich v situáciách sexuálneho násilia“.

Podľa brazílskeho trestného zákonníka hrozí za interrupciu až štvorročný väzenský trest, s výnimkami v prípadoch znásilnenia, ohrozenia života matky alebo závažnej malformácie mozgu plodu.

Senát a Poslanecká snemovňa síce túto zmenu schválili, podľa AFP ju však ešte čaká posledná prekážka v Kongrese - získať podporu spojencov bývalého krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara.
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