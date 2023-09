Brazília schválila návrh zákona obmedzujúceho práva domorodcov na pôdu

Brazília 28. septembra (TASR) - Brazílsky Senát v stredu schválil návrh zákona, ktorý obmedzuje práva pôvodných obyvateľov na pozemky svojich predkov. Stalo sa tak napriek nedávnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu, ktorý snahy tohto druhu vyhlásil za protiústavné.



Ako vo svojej správe vysvetľuje agentúra AFP, jadrom sporu je "argument o časovom rámci". Na základe tejto tézy sa uznávajú práva pôvodných obyvateľov len na tie územia, kde ich predkovia žili alebo si ich nárokovali v roku 1988, keď bola ratifikovaná súčasná ústava brazílskej federácie.



Pôvodní obyvatelia však namietajú, že na niektorých z území, ktoré sú predmetom sporu, v roku 1988 nemohli žiť, pretože z nich boli z úradnej moci vyhnaní - napr. aj počas vojenskej diktatúry, ktorá vládla Brazílii od 60. do 80. rokov 20. storočia.



Najvyšší súd sa so stanoviskom pôvodných obyvateľov stotožnil a zákon, ktorý argumentuje časovým rámcom, označil za protiústavný.



Horná komora brazílskeho parlamentu ho však v stredu pomerom hlasov 43 k 21 odobrila.



Ide o návrh zákona, ktorý v roku 2022 schválila Poslanecká snemovňa a ktorý obhajuje vplyvná brazílska agropodnikateľská lobby.



Podľa agentúry AFP toto hlasovanie v Senáte svedčí o konflikte medzi zákonodarnou mocou a Najvyšším súdom, ktorý jeho odporcovia pravidelne kritizujú za údajné zasahovanie do "legislatívnych" záležitostí.



Predseda Senátu Rodrigo Pacheco však tvrdenia o konflikte medzi parlamentom a Najvyšším súdom rozhodne odmietol.



Fakt, že Najvyšší súd vyhlásil tézu o časovom rámci za protiústavnú, je - podľa AFP - zlomovým bodom v búrlivých diskusiách o práve pôvodných obyvateľov Brazílie na pôdu ich predkov a má aj dôsledky pre ochranu životného prostredia.



Zo záverov početných vedeckých štúdií totiž vyplýva, že chránené pôvodné rezervácie sú jedným z najlepších spôsobov, ako bojovať proti odlesňovaniu a spolu s ním aj proti klimatickým zmenám.