Brazílsky šéf diplomacie obvinil izraelského ministra Kaca z klamstva

Rio de Janeiro 21. februára (TASR) - Brazílsky minister zahraničných vecí Mauro Vieira obvinil v utorok svojho izraelského rezortného kolegu Jisraela Kaca z "klamstva" v súvislosti s eskaláciou diplomatickej roztržky okolo výrokov brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Ten prirovnal izraelské vojenské ťaženie v pásme Gazy k holokaustu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Vieira, ktorého krajina je hostiteľom tohtotýždňového summitu ministrov zahraničných vecí skupiny G20, uviedol, že vyhlásenia Jisraela Kaca sú "vo svojej povahe neprijateľné a svojím obsahom lživé". Zároveň ich označil aj za "poburujúce", cituje AFP.



Diplomatická roztržka sa začala po tom, čo Lula v nedeľu počas summitu Africkej únie (AÚ) vyjadril presvedčenie, že prebiehajúci konflikt v palestínskej enkláve nie je vojnou, ale genocídou, a prirovnal to k tomu, keď "sa (Adolf) Hitler rozhodol zabíjať Židov".



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac si v reakcii na to predvolal brazílskeho veľvyslanca Frederica Meyera na stretnutie pri pamätníku obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme.



"Pokiaľ svoje výroky neodvolá a neospravedlní sa, je v Izraeli persona non grata," uviedol Kac s odkazom na brazílskeho prezidenta. V utorok šéf izraelskej diplomacie na platforme X označil Lulove vyjadrenia "bludy", píše AFP.



Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prekročil brazílsky prezident červenú čiaru.