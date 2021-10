Senátor chce obviniť Bolsonara z vraždy pre pochybenia pri pandémii

Brazília 20. októbra (TASR) - Senátor Renan Calheiros, ktorý vedie vyšetrovanie brazílskeho Senátu vo veci postupu vlády prezidenta Jaira Bolsonara v súvislosti s koronavírusovou pandémiou, navrhol obviniť prezidenta Bolsonara z vraždy pre údajne chyby vlády, ktoré viedli k úmrtiu desiatok tisíc ľudí. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.



Opozičný senátor Calheiros pripravil pre vyšetrovaciu komisiu takmer 1200-stranovú správu, v ktorej sa uvádza, že Bolsonaro nevyžil na začiatku pandémie príležitosť na nákup vakcín proti koronavírusu. Týmto krokom tak oddialil v Brazílii začiatok očkovacej kampane, čo viedlo k smrti približne 95.000 ľudí.



Podľa správy Bolsonara k tomuto kroku viedla jeho "neopodstatnené viera v teóriu kolektívnej imunity prirodzeným infikovaním a v existenciu lieku".



Správa celkovo navrhuje obviniť Bolsonara až z 13 trestných činov — medzi iným aj z genocídy pôvodných obyvateľov Brazílie pre kroky, ktoré viedli k tomu, že indiánske populácie sa stali v súvislosti s pandémiou COVID-19 zraniteľné.



O správe ešte musí hlasovať uvedená senátna komisia, ktorá ju môže vetovať alebo pozmeniť. Toto hlasovanie je naplánované na budúci týždeň.



Podľa agentúry Reuters je však nepravdepodobné, že k obvineniu Bolsonara príde, keďže toto obvinenie by proti prezidentovi musel vzniesť brazílsky generálny prokurátor, ktorého do funkcie vymenoval samotný Bolsonaro.



Brazílsky prezident odmieta vyšetrovanie postupu svojej vlády v súvislosti s koronavírusovou pandémiou Senátom a označil ho za politický motivované. Ide podľa neho o "žart", ktorý ho neznepokojuje.



Brazília zaznamenala od začiatku pandémie viac ako 600.000 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19, čo je druhý najvyšší počet obetí na svete po USA.



Mnohí odborníci na verejné zdravie kritizujú Bolsonara za to, že vystupoval proti zavedeniu lockdownu, odmieta na verejnosti nosiť rúško a vyhlasuje, že nie je zaočkovaný. Bolsonaro okrem toho presadzoval liečbu covidu klinicky neovereným liečivom proti malárii hydroxychlorochín.