Brazília si predvolala izraelského veľvyslanca

Brazília 20. februára (TASR) - Brazília v pondelok oznámila, že si predvolala izraelského veľvyslanca. Reagovala tak na kroky Izraela, ktorý vyhlásil brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu za nežiaducu osobu pre jeho nedávne vyjadrenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Brazílske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení tiež uviedlo, že sťahuje svojho veľvyslanca z Izraela na "konzultácie". Izrael si predtým predvolal brazílskeho ambasádora a deklaroval Lulu za nežiaducu osobu v súvislosti s jeho nedeľňajšími vyjadreniami, ktorými izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy prirovnal k holokaustu.



"Vzhľadom na závažnosť vyhlásení izraelskej vlády z dnešného rána si minister zahraničných vecí Mauro Vieira... predvolal izraelského veľvyslanca Daniela Zonshina," informoval rezort brazílskej diplomacie.



Diplomatická roztržka sa začala po tom, čo Lula v nedeľu počas summitu Africkej únie vyjadril presvedčenie, že prebiehajúci konflikt v palestínskej enkláve nie je vojnou, ale genocídou, a prirovnal to k tomu, keď "sa (Adolf) Hitler rozhodol zabíjať Židov".



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac si v reakcii na to predvolal brazílskeho veľvyslanca Frederica Meyera na stretnutie pri pamätníku obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme.



"Pokiaľ svoje výroky neodvolá a neospravedlní sa, je v Izraeli persona non grata," uviedol Kac s odkazom na brazílskeho prezidenta. Lula podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prekročil červené čiaru.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po teroristickom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo takmer 29.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia tam utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí.