Brazília: Stretnutie G20 sa končí bez spoločného vyhlásenia

Americká ministerka financií Janet L. Yellenová (vpravo) si podáva ruku s argentínskym ministrom hospodárstva Luisom Caputom počas ich bilaterálneho stretnutia na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G20 v brazílskom Sao Paule vo štvrtok 29. februára 2024. Foto: TASR/AP

Brazília 1. marca (TASR) - Prvé tohtoročné stretnutie ministrov financií skupiny G20 sa skončilo vo štvrtok bez prijatia spoločného vyhlásenia pre nezhody členských krajín, ktoré súvisia s prebiehajúcimi geopolitickými konfliktami. Oznámila to Brazília, ktorá stretnutie hostila, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.," uviedol brazílsky minister financií Fernando Haddad na tlačovej konferencii v Sao Paule na konci dvojdenného stretnutia.Bezvýchodisková situácia vznikla "", dodal Haddad. Nespomenul pritom priamo inváziu Ruska na Ukrajinu alebo prebiehajúcu vojnu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.Brazília podľa Haddada dúfala, že o citlivých geopolitických záležitostiach sa bude rokovať výlučne na stretnutí ministrov zahraničných vecí G20, ktoré sa konalo minulý týždeň v brazílskom Rio de Janeiro. Aj toto stretnutie však zatienili nezhody a na jeho konci sa nepodarilo prijať spoločné vyhlásenie.Haddad zároveň uviedol, že skupina, ktorá reprezentuje 80 percent svetovej ekonomiky, bola jednotná pri ekonomických záležitostiach. No keďže sa ani minulý týždeň v Riu de Janeiro nedosiahlo spoločné vyhlásenie, skončilo to "narušením zhody" na stretnutí, o ktorom Brazília dúfala, že sa bude zaoberať len ekonomikou, dodal Haddad.Nemecký minister financií Christian Lindner už skôr avizoval, že bude trvať na tom, aby sa konečné vyhlásenie vyjadrovalo aj k vojne na Ukrajine. Podľa Lindnera nemôže G20 fungovať ako obvykle, keď je na Ukrajine a v Pásme Gazy vojna.," uviedol Lindner.Vojna na Ukrajine rozdelila skupina G20. Západné krajiny ju odsudzujú a poskytujú Ukrajine vojenskú a finančnú pomoc. Súčasťou G20 je však aj Rusko, ktoré získalo podporu od Brazílie, Číny či Indie.Skupiny G20 okrem toho rozdeľuje i vojna v Gaze. Spojené štáty a ich západní spojenci sa totiž zdráhajú odsúdiť Izrael, pričom ostatní členovia G20 sú stále kritickejší voči tamojšej humanitárnej kríze.