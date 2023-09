Súd v Brazílii zamietol Bolsonarovo odvolanie proti zákazu kandidovať

Brazília 29. septembra (TASR) — Najvyšší volebný súd v Brazílii v piatok zamietol žiadosť exprezidenta Jaira Bolsonara o zrušenie rozhodnutia z júla, ktorým mu táto inštitúcia zakázala pôsobiť v politike nasledujúcich osem rokov. Uviedla to agentúra AFP.



Päť zo siedmich sudcov vtedy hlasovalo v neprospech exprezidenta, ktorý bol obvinený zo zneužitia politickej moci a médií a zo spochybňovania systému hlasovania pred minuloročnými voľbami.



Verdikt súdu znemožňuje 68-ročnému Bolsonarovi kandidovať v prezidentských a kongresových voľbách v roku 2026 i v komunálnych voľbách v rokoch 2024 a 2028.



V reakcii na zamietnutie svojho odvolania Bolsonaro vyhlásil, že ide o "bodnutie do chrbta". Avizoval, že sa odvolá aj na Najvyšší federálny súd — najvyššiu súdnu inštanciu v Brazílii.



Bolsonaro ešte pred prehratými októbrovými voľbami spochybňoval férovosť elektronického hlasovacieho systému. Prokuratúra ho neskôr obvinila, že na základe týchto nepodložených tvrdení jeho stúpenci po voľbách vtrhli do prezidentského paláca, Kongresu a Najvyššieho súdu.



Prokuratúra vyšetrovala aj prípad z 18. júla 2022, keď Bolsonaro podľa nej zneužil zamestnancov vlády, štátny televízny kanál a prezidentský palác v Brazílii, aby zahraničným veľvyslancom povedal, že elektronický hlasovací systém v krajine je zmanipulovaný.



Tvrdil tiež, že volebný systém by mohol byť zmanipulovaný, aby sa výsledok obrátil proti nemu, čo viackrát zopakoval počas svojej kampane.



Tisíce Bolsonarových priaznivcov pobúrených jeho porážkou zablokovali diaľnice a utáborili sa pred kasárňami po celej krajine a žiadali, aby armáda zasiahla. Týždeň po Lulovej inaugurácii — 8. januára — vtrhli v hlavnom meste Brazília do sídiel prezidenta, kongresu a Najvyššieho súdu.



Proti Bolsonarovi sa na brazílskom najvyššom súde vedie päť vyšetrovaní.