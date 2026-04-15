Brazília: Syn Bolsonara čelí obvineniam z ohovárania hlavy štátu
Podľa údajov z prieskumu, ktoré v stredu zverejnila spoločnosť Genial/Quaest, by Bolsonaro v súčasnosti brazílskeho lídra v priamom súboji tesne porazil.
Autor TASR
Brazília 15. apríla (TASR) - Brazílsky Najvyšší súd nariadil vyšetrovanie Flávia Bolsonara, syna exprezidenta Jaira Bolsonara a hlavného súpera súčasnej hlavy štátu Luiza Inácia Lulu da Silvu v nadchádzajúcich voľbách. Flávio Bolsonaro čelí obvineniam z ohovárania prezidenta na sociálnych sieťach, informuje TASR na základe agentúry AFP.
Podľa nariadenia Najvyššieho súdu, ktoré AFP získala v stredu, sa vyšetrovanie zameriava na Bolsonarov príspevok z 3. januára. Lulu sa v ňom snažil spojiť s obchodovaním s drogami, praním špinavých peňazí a volebnými podvodmi. Do príspevku priložil obrázky brazílskeho prezidenta s bývalým venezuelským vodcom Nicolásom Madurom s popisom „Lula bude odhalený“.
AFP pripomína, že Maduro bol 3. januára v rámci vojenskej operácie USA unesený z krajiny. Americké jednotky ho následne previezli do Spojených štátov, kde čelí súdnemu procesu za obchodovanie s drogami a zbraňami.
Brazílsky Najvyšší súd nariadil „začatie vyšetrovania proti Fláviovi Nantesovi Bolsonarovi s cieľom prešetriť údajné spáchanie trestného činu ohovárania“. O vyšetrovanie požiadalo ministerstvo spravodlivosti a podporila ho aj generálna prokuratúra, ktorá usúdila, že príspevok „nepravdivo, verejne a opovržlivo pripisoval trestné činy prezidentovi republiky“.
Štyridsaťštyriročný Bolsonaro sa stal vedúcou osobnosťou brazílskej pravice po tom, čo ho jeho otec určil za svojho politického dediča, vysvetľuje AFP. V októbrových voľbách by mal byť hlavným rivalom 80-ročného Lulu, ktorý sa uchádza o štvrté volebné obdobie.
