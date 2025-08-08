Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brazília tlmočila USA nesúhlas s nátlakom na Bolsonarovho sudcu

Demonštranti sa zhromaždili na podporu bývalého prezidenta Jaira Bolsonara pri vchode do jeho rezidenčného komplexu, aby odsúdili rozhodnutie Najvyššieho súdu o jeho domácom väzení, v Brasílii, Brazília, utorok, 5. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Exprezident je obvinený zo sprisahania, ktoré malo v roku 2022 viesť k pokusu o štátny prevrat. Bolsonaro všetky obvinenia týkajúce sa pokusu o prevrat odmieta.

Brazília 8. augusta (TASR) - Brazílska vláda v piatok vyjadrila americkému veľvyslanectvu „hlboké rozhorčenie“ pre príspevok na sociálnych sieťach namierený proti sudcovi Najvyššieho súdu v prípade exprezidenta Jaira Bolsonara. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z brazílskeho ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR.

Brazílske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo amerického chargé d'affaires Gabriela Escobara pre zdieľanie príspevku ministerstva zahraničných vecí USA, ktoré obvinilo Moraesa z „flagrantného porušovania ľudských práv“.

Washington podľa príspevku „pozorne sleduje situáciu“ sudcu Najvyššieho súdu Alexandra de Moraesa a tvrdí, že je „architektom cenzúry a prenasledovania“ Bolsonara, spojenca Donalda Trumpa.

Vyhrážanie sa úradom demokratickej krajiny je neprijateľné,“ povedal agentúre AFP brazílsky diplomatický zdroj.

Minulý mesiac Trumpova administratíva uvalila na Moraesa sankcie po tom, čo nariadil Bolsonarovi nosiť elektronický náramok na členku a počas trvania súdneho procesu sa vyhýbať sociálnym sieťam. V pondelok Moraes rozhodol o domácom väzení pre exprezidenta za porušenie zákazu používania sociálnych médií.

Exprezident je obvinený zo sprisahania, ktoré malo v roku 2022 viesť k pokusu o štátny prevrat. Bolsonaro všetky obvinenia týkajúce sa pokusu o prevrat odmieta.

Vo voľbách v roku 2022 ho porazil ľavicový rival a súčasný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Nespokojní stúpenci Bolsonara na protest vtrhli 8. januára 2023 do budov Kongresu, Najvyššieho súdu a prezidentského paláca, pričom spôsobili rozsiahle škody.
