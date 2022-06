V člne muža podozrivého v prípade nezvestného novinára sa našla krv

Rio de Janeiro 10. júna (TASR) - V pátraní po zmiznutom britskom novinárovi a brazílskom expertovi na pôvodné obyvateľstvo Amazónie došlo zrejme k zvratu: v člne zadržaného podozrivého muža sa našli stopy po krvi. S odvolaním sa na brazílske úrady o tom v piatok informovala agentúra AFP, ktorá dodala, že v Brazílii silnejú výzvy na zintenzívnenie pátrania po mužoch nezvestných od minulej nedele.



Brazílske úrady naďalej dúfajú, že dvojicu nájdu živú, ale nevylučujú nijaký výsledok vrátane vraždy – v regióne, kde je veľmi rozšírené obchodovanie s ľuďmi.



Do pátrania sa zapojili známe osobnosti i environmentálne a ľudskoprávne organizácie. Obrátili sa na prezidenta Jaira Bolsonara a požiadali ho, aby vydal pokyn na zintenzívnenie pátrania.



Päťdesiatsedemročný Dom Phillips, pravidelný prispievateľ britského denníka The Guardian, a 41-ročný antropológ Bruno Pereira s vedeckým zameraním na juhoamerické indiánske kmene, sa stratili v údolí Javari v štáte Amazonas, ktorý sa nachádza na západe povodia Amazonky neďaleko hraníc Peru.



Svedkovia uviedli, že videli – medzičasom zadržaného – podozrivého, ako sa rúti na člne rovnakým smerom ako Phillips a Pereira, keď ich videli naposledy. Polícia uviedla, že muža zatkla za prevážanie munície nedovoleného kalibru a drog.



V odľahlom regióne, kde dvojica mužov zmizla, je najväčšia koncentrácia civilizáciou nedotknutých domorodých obyvateľov na svete. Okrem toho tam opakovane dochádza k prestrelkám medzi poľovníkmi, rybármi a príslušníkmi vládnych bezpečnostných zložiek. Vedie tadiaľ i hlavná trasa pre kokaín vyrobený na peruánskej strane štátnych hraníc, ktorý sa potom pašuje do Brazílie, aby zásoboval tamojšie mestá alebo sa prepravoval do Európy.