< sekcia Zahraničie
V Riu schválili bonusy pre policajtov, ktorí zneškodnia kriminálnikov
Podobné opatrenie bolo v platnosti v rokoch 1995 až 1998, keď bolo zrušené z dôvodu prudkého nárastu počtu úmrtí zapríčinených brazílskou políciou.
Autor TASR
Rio de Janeiro 25. septembra (TASR) - Poslanci v brazílskom štáte Rio de Janeiro v utorok schválili finančné bonusy pre policajtov, ktorým sa počas svojich zásahov podarí „zaistiť ťažké zbrane alebo zneškodniť kriminálnikov“. Tento krok vyvolal pobúrenie medzi obhajcami ľudských práv, ktorí sa obávajú možných masakrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Nový legislatívny návrh stanovuje, že policajti môžu za dané úkony získať bonus vo výške 10 až 150 percent svojho platu. Podobné opatrenie bolo v platnosti v rokoch 1995 až 1998, keď bolo zrušené z dôvodu prudkého nárastu počtu úmrtí zapríčinených brazílskou políciou.
Právnik mimovládnej organizácie na ochranu práv černochov Djeff Amadeus povedal agentúre AFP, že utorkové rozhodnutie poslancov môže viesť k „rozsiahlym masakrom páchaným policajtmi, ktorí urobia všetko, čo je v ich silách, aby zarobili viac peňazí“.
Nový zákon musí ešte podpísať guvernér štátu Claudio Castro.
V Riu sú agresívne policajné zásahy bežné v chudobných a husto osídlených favelách, kde vládnu ozbrojené drogové gangy, píše AFP. V roku 2024 zahynulo počas policajných zásahov v štáte Rio de Janeiro celkovo 703 ľudí.
Nový legislatívny návrh stanovuje, že policajti môžu za dané úkony získať bonus vo výške 10 až 150 percent svojho platu. Podobné opatrenie bolo v platnosti v rokoch 1995 až 1998, keď bolo zrušené z dôvodu prudkého nárastu počtu úmrtí zapríčinených brazílskou políciou.
Právnik mimovládnej organizácie na ochranu práv černochov Djeff Amadeus povedal agentúre AFP, že utorkové rozhodnutie poslancov môže viesť k „rozsiahlym masakrom páchaným policajtmi, ktorí urobia všetko, čo je v ich silách, aby zarobili viac peňazí“.
Nový zákon musí ešte podpísať guvernér štátu Claudio Castro.
V Riu sú agresívne policajné zásahy bežné v chudobných a husto osídlených favelách, kde vládnu ozbrojené drogové gangy, píše AFP. V roku 2024 zahynulo počas policajných zásahov v štáte Rio de Janeiro celkovo 703 ľudí.