Brazília v súvislosti s mutáciou koronavírusu zakáže lety z Británie

Rio de Janeiro 24. decembra (TASR) - Brazília zakázala v stredu letecké spojenia so Spojeným kráľovstvom s cieľom zabrániť šíreniu nákazy novou mutáciou koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Brazílska vláda oznámila, že dočasne zakazuje lety smerujúce priamo z Británie i tie, ktoré cez túto krajinu prechádzajú.



Vláda takisto cudzincom, ktorí v období posledných 14 dní Britániu navštívili, neumožní nastúpiť na lietadlá smerujúce do Brazílie. Opatrenia vstúpia do platnosti od piatka 25. decembra.



Dopravné spojenia s Britániou obmedzili už desiatky krajín. V Spojenom kráľovstve nedávno zistili výskyt novej mutácie koronavírusu, ktorá sa podľa odborníkov šíri výrazne rýchlejšie než mutácie ostatné. Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent.