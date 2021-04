Väčšina covidových pacientov na JIS-kách v Brazílii má do 40 rokov

Rio de Janiero 12. apríla (TASR) - Pacientov s koronavírusom na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) vo veku do 40 rokov je v Brazílii od marca viac, ako tých vo vyšších vekových kategóriách. S odvolaním sa na údaje brazílskeho Projektu ICU o tom v pondelok informovala agentúra AFP.



Počet ľudí mladších ako 39 rokov infikovaných covidom na JIS-kách v marci podľa ICU Project prudko stúpol - na viac ako 11.000, čo je 52,2 percent z celkového počtu pacientov hospitalizovaných na JIS. Na začiatku pandémie bol podiel pacientov na JIS-kách v tejto vekovej kategórii 14,6 a od septembra do februára približne 45 percent.



"Predtým to bola kategória, u ktorej by sa zvyčajne vyvinula iba menej závažná forma ochorenia a ktorá by nepotrebovala intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Nárast hospitalizovaných v tejto vekovej skupine je teda veľmi významný," uviedol Ederlon Rezende, ktorý je jedným z koordinátorov tohto projektu zastrešovaného Brazílskou asociáciou intenzívnej medicíny (AMIB).



Podľa Rezendeho môže byť tento nárast spôsobený rôznymi faktormi. Väčšina pacientov starších ako 80 rokov je totiž už zaočkovaná a mladší ľudia sú naopak pravdepodobnejšie vystavení riziku nákazy vírusom, keďže chodia do práce alebo sa domnievajú, že sú menej zraniteľní.



Ďalším faktorom môže byť lokálny variant vírusu, ktorý je považovaný za nákazlivejší. Podľa expertov je tento variant čiastočne zodpovedný za marcový prudký nárast úmrtí spojených s koronavírusom "Pacienti prichádzajúci na JIS sú v súčasnosti mladší, nemajú žiadne pridružené ochorenia a časté sú aj prípady so závažným priebehom," dodal Rezende.



V marci v Brazílii takmer o tretinu stúpol aj počet covidových pacientov na JIS-kách bez pridružených ochorení.



Brazília je jednou z krajín najviac postihnutých pandémiou. Vyšší počet nakazených a úmrtí zaznamenali len Spojené štáty. Táto juhoamerická krajina hlási v poslednom čase rekordné denné prírastky v počte úmrtí na koronavírus. Od vypuknutia pandémie podľahlo chorobe COVID-19 v Brazílii viac ako 350.000 ľudí (v marci vyše 66.000) a nákaza sa potvrdila u viac ako 13,5 milióna osôb.