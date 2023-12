Brazília varuje pred jednostrannými opatreniami v spore s Guyanou

Rio de Janeiro 9. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu varoval venezuelského prezidenta Nicolása Madura pred "jednostrannými opatreniami", ktoré by eskalovali pohraničný spor Venezuely so susednou Guyanou. O ich spoločnom telefonáte v sobotu informovala agentúra AFP.



"Lula zdôraznil, že je dôležité vyhnúť sa jednostranným opatreniam, ktoré by mohli eskalovať situáciu" v spornom regióne Esequiba, bohatom na ropu, uviedla vo kancelária brazílskeho prezidenta, podľa ktorej Lula v rozhovore tlmočil "rastúce obavy" juhoamerických krajín z eskalácie územného sporu a vyzval riešiť ho rokovaniami.



Napätie v súvislosti s regiónom Esequiba sa vystupňovalo po tom, čo Madurova vláda minulú nedeľu vo Venezuele usporiadala konzultačné referendum, v ktorom drvivá väčšina voličov hlasovala za pričlenenie regiónu Esequiba k Venezuele.



Maduro v reakcii na výsledky referenda, ktoré spochybňujú viacerí pozorovatelia, navrhol vytvoriť novú administratívnu provinciu "Guyana Esequiba".



Guyana - anglicky hovoriaca bývalá kolónia Británie a Holandska - trvá na tom, že Esequiba je jej územím, pričom argumentuje, že hranica tohto regiónu bola určená arbitrážnym tribunálom v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že rieka Essequibo na východe regiónu tvorí prirodzenú hranicu uznanú už v roku 1777.



Spor o hranicu medzi Venezuelou a Guyanou sa zintenzívnil odvtedy, čo spoločnosť ExxonMobil v roku 2015 objavila v Esequibe výdatné ložiská ropy. V spore o stanovenie hraníc predmetného regiónu pojednáva teraz Medzinárodný súdny dvor.



Tento rýchlo eskalujúci územný spor mala v piatok v programe rokovania aj Bezpečnostná rada OSN.



Britský minister zahraničných vecí David Cameron podobne ako Lula da Silva varoval Venezuelu, aby v spore nepodnikla jednostranné kroky". Rusko, Madurov blízky spojenec, v piatok vyzvalo na hľadanie "mierového riešenia" a 15-členné Karibské spoločenstvo (Caricom) žiadalo "deeskaláciu konfliktu a primeraný dialóg", ako aj na "vyhýbanie sa použitiu sily alebo hrozbe silou".



Venezuela navrhuje stretnutie na vysokej úrovni

Venezuelská vláda v sobotu vyzvala Guyanu na stretnutie na "vysokej úrovni", na ktorom by spoločne prediskutovali napätie vo vzájomných vzťahoch súvisiace s nárokmi na región Esequiba s bohatými náleziskami ropy.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá doplnila, že vo vládnom vyhlásení sa konkrétne neuvádza, že by Guyana s rozhovormi súhlasila. Píše sa v ňom len, že dátum stretnutia bude oznámený v najbližších dňoch.



Podľa AFP s týmto návrhom prišiel venezuelský prezident Nicolás Maduro počas telefonických rozhovorov s regionálnymi lídrami vrátane brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.



