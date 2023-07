Brazília: Vlani bolo znásilnených vyše osem žien každú hodinu

Rio de Janeiro 21. júla (TASR) - Brazília zaznamenala v roku 2022 v priemere vyše osem znásilnení za hodinu, teda rekordný počet. A vyše 60 percent obetí malo menej než 14 rokov. Vo štvrtok v správe to uviedla mimovládna organizácia Brazílske fórum verejnej bezpečnosti (FBSP), na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Organizácia FBSP informovala, že vlani bolo v krajine s približne 200 miliónmi obyvateľov nahlásených 74.930 znásilnení - to je nárast o 8,2 percent v porovnaní s rokom 2021.



Vyše desať percent obetí malo menej než štyri roky, ako vyplynulo z údajov zhromaždených z policajných záznamov a ďalších oficiálnych dokumentov.



Takmer 70 percent znásilnení sa stalo v domácom prostredí obetí.



"Počas pandémie ochorenia COVID-19 zostali školy zatvorené dlhý čas a obete uviazli (doma) so svojimi útočníkmi. Počet sťažností sa zvýšil, keď sa znovu otvorili školy," uviedla koordinátorka FBSP Juliana Martinsová.



"Veľký počet znásilnení nie je vôbec nahlásený, preto je veľmi pravdepodobné, že situácia je ešte horšia, než ukazujú údaje," dodala Martinsová pre AFP.



Mimovládna organizácia tiež oznámila, že v roku 2022 bolo zabitých 1437 žien, čo je nárast o 6,1 percenta oproti roku 2021. Došlo aj k 245.713 prípadom násilia v manželstvách, čo je zvýšenie o 2,9 percenta.