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Brazília vydá Rusa obvineného v USA za špionáž
Sergej Vladimirovič Čerkasov je vo väzbe od roku 2022.
Autor TASR
Brazília 9. júla (TASR) - Brazília vyhostí ruského občana, ktorého Spojené štáty obviňujú zo špionáže a v Rusku zase čelí obvineniam z obchodovania s drogami, píše TASR na základe štvrtkovej správy agentúry AFP.
Sergej Vladimirovič Čerkasov je vo väzbe od roku 2022. Jeho vydanie žiadajú tak Spojené štáty pre obvinenia zo špionáže, ako aj Rusko pre obvineniam z obchodovania s drogami. Pondelňajšie rozhodnutie brazílskej vlády neuvádza, do ktorej krajiny by mal byť 40-ročný Čerkasov vydaný.
Rusa zatkli v roku 2022 v Holandsku, kde sa vydával za brazílskeho magisterského študenta. Tamojšia polícia sa domnievala, že bol agentom ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU a snažil sa infiltrovať do Medzinárodného trestného súdu v Haagu, aby ovplyvnil prípady súvisiace s vojnovými zločinmi na Ukrajine.
Čerkasova deportovali do Brazílie, kde ho v roku 2022 odsúdili na 15 rokov väzenia za falšovanie identity. Rusko požiadalo o jeho vydanie v rovnakom roku. Spojené štáty obvinili Čerkasova o rok neskôr za údajnú špionáž počas toho, ako študoval v rokoch 2018 a 2020 na univerzite vo Washingtone, a požiadali Brazíliu o jeho vydanie.
Čerkasov sa podľa amerických úradov vydával za študenta, aby zhromažďoval informácie o občanoch USA, ktoré potom odovzdával svojim ruským nadriadeným.
Sergej Vladimirovič Čerkasov je vo väzbe od roku 2022. Jeho vydanie žiadajú tak Spojené štáty pre obvinenia zo špionáže, ako aj Rusko pre obvineniam z obchodovania s drogami. Pondelňajšie rozhodnutie brazílskej vlády neuvádza, do ktorej krajiny by mal byť 40-ročný Čerkasov vydaný.
Rusa zatkli v roku 2022 v Holandsku, kde sa vydával za brazílskeho magisterského študenta. Tamojšia polícia sa domnievala, že bol agentom ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU a snažil sa infiltrovať do Medzinárodného trestného súdu v Haagu, aby ovplyvnil prípady súvisiace s vojnovými zločinmi na Ukrajine.
Čerkasova deportovali do Brazílie, kde ho v roku 2022 odsúdili na 15 rokov väzenia za falšovanie identity. Rusko požiadalo o jeho vydanie v rovnakom roku. Spojené štáty obvinili Čerkasova o rok neskôr za údajnú špionáž počas toho, ako študoval v rokoch 2018 a 2020 na univerzite vo Washingtone, a požiadali Brazíliu o jeho vydanie.
Čerkasov sa podľa amerických úradov vydával za študenta, aby zhromažďoval informácie o občanoch USA, ktoré potom odovzdával svojim ruským nadriadeným.