Brazília vyhostila nikaragujskú veľvyslankyňu

Rio de Janeiro 9. augusta (TASR) - Brazílska vláda sa rozhodla vyhostiť veľvyslankyňu Nikaraguy Fulviu Patriciu Castrovú po tom, ako Managua vyhostila brazílskeho ambasádora, uviedol vo štvrtok pre tlačovú agentúru AFP brazílsky diplomatický zdroj, informuje TASR.



Vzťahy medzi oboma krajinami sa v uplynulých mesiacoch zhoršili. Nikaragua reagovala "nešťastne" tým, že vyhostila brazílskeho veľvyslanca po tom, ako nedávno vynechal oficiálnu slávnosť, a Brazília jej to teraz oplatila, uviedol zdroj.



Podľa tohto zdroja však Breno de Souza nebol jediným diplomatom, ktorý dané podujatie vynechal.



Podľa viacerých exilových nikaragujských opozičných médií išlo o spomienkovú udalosť z 19. júla, keď si Nikaragua pripomína sandinistickú revolúciu, ktorá viedla k nástupu súčasného prezidenta Daniela Ortegu k moci.



Po rozhodnutí Nikaraguy vyhostiť de Souzu "Brazília reagovala vyhlásením, že to nie je produktívna cesta", uviedol zdroj. Nikaragujské orgány sa ani k jednému vyhosteniu bezprostredne nevyjadrili.



"Je to ťažký úder pre nikaragujskú diktatúru, pretože sa stane ešte izolovanejšou a osamelejšou v Latinskej Amerike, ale predovšetkým v rámci latinskoamerickej ľavicovej skupiny," povedal pre AFP bývalý veľvyslanec krajiny pri Organizácii amerických štátov (OAS) Arturo McFields, ktorý žije v exile v Spojených štátoch.



Vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré vedie ľavica, sú zmrazené odvtedy, ako Ortega ignoroval pokusy brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu sprostredkovať na žiadosť pápeža Františka prepustenie biskupa Rolanda Álvareza, uväzneného za údajné sprisahanie.



Nikaragujská vláda vo štvrtok zároveň oznámila, že prepustila sedem kňazov zadržaných minulý týždeň a poslala ich do Ríma. Boli súčasťou skupiny 13 nikaragujských kňazov umiestnených do domáceho väzenia v meste Matagalpa na severe krajiny. Vláda nezverejnila žiadne podrobnosti o zvyšných šiestich kňazoch.