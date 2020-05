Za deň pribudlo v Brazílii rekordné množstvo nových nakazených

Brazília/Rio de Janeiro 15. mája (TASR) - Brazília zaznamenala rekordný denný nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19. Za posledných 24 hodín tam pribudlo v 13.944 nových prípadov ochorenia COVID-19, čo je najviac od vypuknutia pandémie. Najľudnatejšia krajina Latinskej Ameriky tak eviduje už 202.918 infikovaných a 13.933 mŕtvych, informovala v piatok agentúra Reuters.



Guvernéri deviatich z 26 brazílskych štátov a jedného federálneho dištriktu v stredu avizovali, že sa nebudú riadiť pokynmi prezidenta Jaira Bolsonara na opätovné otvorenie kozmetických salónov, holičstiev a športových akadémií.



Napriek tvrdeniam expertov, podľa ktorých sa Brazília nachádza na vrchole epidémie, Bolsonaro ešte v pondelok vydal dekrét, v ktorom zmienené tri typy zariadení pridal k 54 ďalším "základným službám", ktoré môžu byť obyvateľom poskytované aj napriek pandémii koronavírusu.



Brazílsky najvyšší súd však napriek Bolsonarovým vyjadreniam ponechal rozhodnutia o opatreniach prijímaných na spomalenie šírenia nákazy v kompetencii jednotlivých štátov a samosprávnych celkov.



Medzi guvernérmi, ktorí odmietli riadiť sa pokynmi prezidenta a otvoriť prevádzky, je aj Joao Doria, guvernér štátu Sao Paulo. Ten je najľudnatejším brazílskym štátom a ťahúňom brazílskej ekonomiky. Miestne nemocnice sú však v dôsledku pandémie preplnené nad svoje možnosti.



Doria preto nalieha na občanov Sao Paula, aby vychádzali z domu iba v neodkladných prípadoch a až do 31. mája nariadil pozastavenie všetkých služieb, ktoré pre život nie sú nevyhnutné.



Bolsonaro sa pokúšal tieto nariadenia obmedziť práve vydaním dekrétu. Počas videokonferencie s lídrami miestnych firiem povedal, aby boli na guvernéra Sao Paula "tvrdí" a tlačili ho k uvoľneniu opatrení. "Jeden muž rozhoduje o budúcnosti Sao Paula a brazílskej ekonomiky. Pri všetkej úcte, na guvernéra musíte ísť tvrdo. je to totiž vážny problém, je to vojna. V hre je osud Brazílie," vyhlásil Bolsonaro.