V Brazílii sa začal súd s Bolsonarom pre zneužitie právomocí a médií

Brazília 22. júna (TASR) - Brazílsky Najvyšší volebný súd (TSE) otvoril vo štvrtok pojednávanie s bývalým prezidentom Jairom Bolsonarom, ktorý je obžalovaný zo zneužitia právomoci a šírenia dezinformácií. Na pojednávaní sa osobne nezúčastnil. TASR správu prevzala z agentúry AP a AFP.



Súd rozhoduje o možnom zneužití právomocí a využití štátnych médií v júli 2022. Bolsonaro vtedy zvolal zahraničných diplomatov na stretnutie a uviedol, že zariadenia na elektronické hlasovanie počas volieb môžu ľahko podľahnúť volebnému podvodu.



Podnet na začatie konania voči nemu podala Demokratická strana pracujúcich (Partido Democrático Trabalhista - PDT). Tvrdí, že prezident zneužil svoje právomoci, keď komunikačné kanály vlády použil na podporu svojej kampane a nepodložene spochybnil volebný systém v krajine.



V prípade uznania za vinného by Bolsonaro mohol dostať osemročný zákaz zastávať verejnú funkciu a nemohol by sa preto v roku 2026 uchádzať o znovuzvolenie. Exprezident akékoľvek previnenie odmieta.



Ďalšie pojednávania sú naplánované na 27. a 29. júna a proces môže trvať niekoľko mesiacov. Ak ho TSE uzná za vinného, exprezident sa môže odvolať na najvyššom súde.



Bolsonaro bol prezidentom od januára 2019 do januára tohto roka. Tento armádny dôstojník vo výslužbe už roky bez uvedenia dôkazov tvrdí, že brazílsky volebný systém je náchylný na podvody. Pred vlaňajšími prezidentskými voľbami opakovane naznačoval, že by nemusel v prípade prehry uznať ich výsledky.



V druhom kole volieb ho vlani 30. októbra porazil súčasný prezident Luiz Inácio Lula da Silva s menej než dvojpercentným náskokom. Výsledky potvrdil TSE a uznali ich zahraniční spojenci Brazílie.