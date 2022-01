Brazília začala očkovať malé deti napriek námietkam prezidenta

Sao Paulo 15. januára (TASR) - Brazília začala v piatok očkovať proti ochoreniu COVID-19 deti vo veku päť až 11 rokov po tom, ako bol tento krok v krajine schválený napriek námietkam prezidenta Jaira Bolsonara. Informovala o tom agentúra AFP.



Osemročný domorodý chlapec bol prvým dieťaťom, ktoré bolo očkované počas oficiálneho ceremoniálu v nemocnici v Sao Paule, ktorého sa zúčastnil aj guvernér štátu Joao Doria. Prvá dávka vakcíny proti koronavírusu v Brazílii bola podaná tiež v Sao Paule v januári 2021.



Brazílsky regulačný úrad pre lieky (Anvisa) schválil novú vekovú skupinu na očkovanie pred mesiacom. Viac ako 20 miliónov detí má v prípade súhlasu rodičov nárok na očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer. Domorodí obyvatelia a deti so zdravotnými problémami sú prioritnými skupinami pre očkovanie.



Brazílsky prezident tento krok opakovane kritizoval a trval na tom, že on by svoju 11-ročnú dcéru Lauru nikdy nedal zaočkovať.



Bolsonaro, sám nezaočkovaný, spôsobil rozruch, keď požiadal o zverejnenie mien osôb zodpovedných za schválenie tohto kroku. Združenie zastupujúce predstaviteľov Anvisy odsúdilo Bolsonarove "fašistické metódy" a šéf úradu po vyhrážkach požiadal o policajnú ochranu pre zamestnancov úradu.



Podľa oficiálnych údajov ministerstva zdravotníctva zomrelo v Brazílii na COVID-19 viac ako 300 detí vo veku päť až 11 rokov, z celkového počtu 620.000 úmrtí na túto chorobu v krajine s 213 miliónmi obyvateľov.



Počet nových prípadov v krajine výrazne vzrástol od objavenia sa variantu Omicron koncom novembra. Počet nových prípadov bol vo štvrtok tesne pod 100.000, pričom pred dvoma týždňami to bolo menej ako 6000.



V piatok Brazília oznámila 112.286 nových prípadov za 24 hodín, čo je blízko rekordných 115.228, ktoré krajina hlásila 23. júna, keď sa nachádzala uprostred tretej vlny pandémie.