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Brazília žaluje Discord, požaduje odškodné za zlú ochranu detí
Brazílska vláda v stredu podala žalobu, ktorou chce prinútiť komunikačnú platformu Discord na zavedenie prísnejších opatrení na ochranu detí.
Autor TASR
Rio de Janeiro 27. augusta (TASR) - Brazílska vláda v stredu podala žalobu, ktorou chce prinútiť komunikačnú platformu Discord na zavedenie prísnejších opatrení na ochranu detí. Zároveň požaduje takmer 100 miliónov dolárov (83,2 milióna eur) ako náhradu za „kolektívnu nemateriálnu ujmu“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Brazílsky Národný úrad pre ochranu osobných údajov (ANPD) nariadil Discordu pozastaviť živé vysielania už začiatkom tohto mesiaca. Stalo sa tak po tom, čo používatelia počas prenosu navádzali len 13-ročné dievča na samovraždu.
Vo vládnom vyhlásení sa uvádza, že žaloba bola podaná po neúspešných rokovaniach s platformou Discord, ktorej návrhy boli „považované za nedostatočné na elimináciu identifikovaných rizík“.
„Žaloba má prinútiť platformu Discord prijať účinné opatrenia na ochranu detí, mladistvých a žien v digitálnom prostredí,“ píše sa vo vyhlásení. „Požaduje tiež, aby bola spoločnosť zaviazaná zaplatiť 500 miliónov brazílskych realov (97 miliónov dolárov; 83,2 milióna eur) ako odškodné za kolektívnu nemateriálnu ujmu,“ uvádza sa ďalej v dokumente.
Komunikačná platforma, ktorá má viac než 90 miliónov aktívnych používateľov denne, súhlasila s pozastavením živého vysielania v Brazílii od 17. augusta. Ubezpečila pritom, že pracuje na tom, „aby bol Discord pre tínedžerov bezpečnejší“. Brazílska vláda však uviedla, že platforma „naďalej vykazuje nedostatky v mechanizmoch overovania veku a ochrany používateľov“, čím ich vystavuje vážnym rizikám, aké v júli viedli aj k smrti spomínaného dievčaťa.
V súvislosti so samovraždou v malom meste v stredozápadnej Brazílii zatkli päť tínedžerov a jednu dospelú osobu. Podľa predstaviteľa spravodajskej jednotky Ciberlab brazílskeho ministerstva spravodlivosti tínedžeri počas 45 minút údajne nútili dievča zabiť zviera, a keď to neurobilo, naviedli ho na samovraždu.
Jeden zo zadržaných mladistvých mal iba 14 rokov.
Brazília zaujala voči sociálnym sieťam tvrdý postoj, píše AFP. Zakročila proti dezinformáciám a vyžaduje, aby mali používatelia mladší než 16 rokov svoje účty prepojené s rodičmi.
V utorok úrad ANPD udelil sieti TikTok pokutu takmer 30 miliónov dolárov za to, že nezaviedla opatrenia na bezpečnosť detí. Podľa úradu išlo o „silný signál“ pre spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá. Riaditeľka ANPD Lorena Giubertiová Coutinhová uviedla, že úrad minulý týždeň začal konanie s cieľom preveriť, či 22 sociálnych sietí a platforiem dodržiava zákon na ochranu detí a dospievajúcich na internete, ktorý bol schválený tento rok. „Myslím si, že v nasledujúcich mesiacoch môžeme očakávať oveľa prísnejšie vynucovanie práva,“ dodala.
Brazílsky Národný úrad pre ochranu osobných údajov (ANPD) nariadil Discordu pozastaviť živé vysielania už začiatkom tohto mesiaca. Stalo sa tak po tom, čo používatelia počas prenosu navádzali len 13-ročné dievča na samovraždu.
Vo vládnom vyhlásení sa uvádza, že žaloba bola podaná po neúspešných rokovaniach s platformou Discord, ktorej návrhy boli „považované za nedostatočné na elimináciu identifikovaných rizík“.
„Žaloba má prinútiť platformu Discord prijať účinné opatrenia na ochranu detí, mladistvých a žien v digitálnom prostredí,“ píše sa vo vyhlásení. „Požaduje tiež, aby bola spoločnosť zaviazaná zaplatiť 500 miliónov brazílskych realov (97 miliónov dolárov; 83,2 milióna eur) ako odškodné za kolektívnu nemateriálnu ujmu,“ uvádza sa ďalej v dokumente.
Komunikačná platforma, ktorá má viac než 90 miliónov aktívnych používateľov denne, súhlasila s pozastavením živého vysielania v Brazílii od 17. augusta. Ubezpečila pritom, že pracuje na tom, „aby bol Discord pre tínedžerov bezpečnejší“. Brazílska vláda však uviedla, že platforma „naďalej vykazuje nedostatky v mechanizmoch overovania veku a ochrany používateľov“, čím ich vystavuje vážnym rizikám, aké v júli viedli aj k smrti spomínaného dievčaťa.
V súvislosti so samovraždou v malom meste v stredozápadnej Brazílii zatkli päť tínedžerov a jednu dospelú osobu. Podľa predstaviteľa spravodajskej jednotky Ciberlab brazílskeho ministerstva spravodlivosti tínedžeri počas 45 minút údajne nútili dievča zabiť zviera, a keď to neurobilo, naviedli ho na samovraždu.
Jeden zo zadržaných mladistvých mal iba 14 rokov.
Brazília zaujala voči sociálnym sieťam tvrdý postoj, píše AFP. Zakročila proti dezinformáciám a vyžaduje, aby mali používatelia mladší než 16 rokov svoje účty prepojené s rodičmi.
V utorok úrad ANPD udelil sieti TikTok pokutu takmer 30 miliónov dolárov za to, že nezaviedla opatrenia na bezpečnosť detí. Podľa úradu išlo o „silný signál“ pre spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá. Riaditeľka ANPD Lorena Giubertiová Coutinhová uviedla, že úrad minulý týždeň začal konanie s cieľom preveriť, či 22 sociálnych sietí a platforiem dodržiava zákon na ochranu detí a dospievajúcich na internete, ktorý bol schválený tento rok. „Myslím si, že v nasledujúcich mesiacoch môžeme očakávať oveľa prísnejšie vynucovanie práva,“ dodala.