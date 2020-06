Brazília zaznamenala 20.647 nových prípadov nákazy koronavírusom

Rio de Janeiro 16. júna (TASR) - Brazília zaznamenala v utorok 20.647 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím celkový počet infikovaných stúpol na 888.271. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na brazílske ministerstvo zdravotníctva.



Počet obetí koronavírusovej pandémie vzrástol o 627 na 43.332. Vyliečilo sa dosiaľ 412.225 nakazených.



Epicentrom epidémie v krajine je juhovýchodný štát Sao Paulo a rovnomenná 21-miliónová metropola. Štát hlási už 181.460 prípadov nákazy a takmer 10.767 úmrtí. Ďalšími ohniskami sú štáty Rio de Janeiro (80.946 prípadov) a Ceará na severovýchode Brazílie (79.462 prípadov).



Brazília je v počte prípadov aj úmrtí v dôsledku choroby COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, druhá na svete za Spojenými štátmi.



Brazílsky prezident Jair Bolsonaro je dlhodobým odporcom epidemiologických opatrení. Koronavírus označil za "niečo ako chrípku".



Začiatkom júna prestali úrady zverejňovať celkový počet prípadov nákazy a úmrtí v dôsledku koronavírusu, za čo si Bolsonaro vyslúžil kritiku od svojich odporcov.



Do situácie vstúpil Najvyšší súd, ktorý rozhodol, že ministerstvo musí poskytnúť komplexné údaje, pretože je to v záujme ochrany verejného zdravia.



Bolsonaro obvinenia odmietol a tvrdil, že ministerstvo údaje zverejňovalo, ale až s časovým odstupom.



Hoci počet nakazených aj mŕtvych v Brazílii rastie, expert Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan uviedol, že brazílske zdravotníctvo zvláda pandémiu a nie je preťažené, informovala agentúra Reuters.