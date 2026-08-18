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Brazília zaznamenala najmenej prípadov malárie za takmer 50 rokov
Počet úmrtí spôsobených týmto ochorením klesol z 56 v roku 2024 na vlaňajších 39, teda o 30 percent.
Autor TASR
Brazília 18. augusta (TASR) - Brazília zaznamenala na svojom území v roku 2025 celkovo 118.037 prípadov malárie, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 15 percent a zároveň je to najnižší počet od roku 1978. Informovalo o tom v pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše TASR na základe správy agentúry EFE.
Počet úmrtí spôsobených týmto ochorením klesol z 56 v roku 2024 na vlaňajších 39, teda o 30 percent. Zdravotnícke úrady tento trend pripisujú lieku tafenochín predstavenému v roku 2024, ktorý zabraňuje relapsom a novým prejavom ochorenia.
Do júna 2026 bol tento liek v Brazílii podaný takmer 34.000 ľuďom. Väčšina prípadov ochorenia sa v krajine vyskytuje v regióne Amazonu v štátoch Acre, Amapá, Amazonas, Maranho, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima a Tocantins.
Malária je infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom sú jednobunkové parazity nazývané Plasmodium. Prenášajú ho komáre rodu Anopheles, a to predovšetkým v tropických a subtropických oblastiach. Príznakmi malárie sú horúčka, bolesti hlavy a svalov či triaška.
Plasmodium sa množí v pečeni a nové epizódy ochorenia môže vyvolať aj o niekoľko mesiacov neskôr, bez ďalšieho uštipnutia komárom. Tafenochín pôsobí priamo na latentné formy parazita v pečeni a zabraňuje tak relapsom.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že malária je naďalej vážnym globálnym problémom, ktorý v roku 2024 postihol približne 282 miliónov ľudí a spôsobil okolo 610.000 úmrtí. Ide o mierny nárast v porovnaní s rokom 2023.
Počet úmrtí spôsobených týmto ochorením klesol z 56 v roku 2024 na vlaňajších 39, teda o 30 percent. Zdravotnícke úrady tento trend pripisujú lieku tafenochín predstavenému v roku 2024, ktorý zabraňuje relapsom a novým prejavom ochorenia.
Do júna 2026 bol tento liek v Brazílii podaný takmer 34.000 ľuďom. Väčšina prípadov ochorenia sa v krajine vyskytuje v regióne Amazonu v štátoch Acre, Amapá, Amazonas, Maranho, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima a Tocantins.
Malária je infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom sú jednobunkové parazity nazývané Plasmodium. Prenášajú ho komáre rodu Anopheles, a to predovšetkým v tropických a subtropických oblastiach. Príznakmi malárie sú horúčka, bolesti hlavy a svalov či triaška.
Plasmodium sa množí v pečeni a nové epizódy ochorenia môže vyvolať aj o niekoľko mesiacov neskôr, bez ďalšieho uštipnutia komárom. Tafenochín pôsobí priamo na latentné formy parazita v pečeni a zabraňuje tak relapsom.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že malária je naďalej vážnym globálnym problémom, ktorý v roku 2024 postihol približne 282 miliónov ľudí a spôsobil okolo 610.000 úmrtí. Ide o mierny nárast v porovnaní s rokom 2023.