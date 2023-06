Brazília zverejnila plán na ukončenie odlesňovania Amazonského pralesa

Brazília 5. júna (TASR) - Brazílska vláda na čele s prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom v pondelok predstavila plán, ktorého cieľom je ukončiť odlesňovanie Amazonského pralesa do roku 2030. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Akčný plán na prevenciu a kontrolu odlesňovania v Amazónii (PPCDAm) koordinuje postupy viac než desiatich ministerstiev do konca súčasného volebného obdobia v roku 2027. Akčný plán vyzýva na intenzívnejšie používanie spravodajských informácií a satelitných snímok na zachytenie trestnej činnosti, legalizáciu práv vlastníkov pôdy a využívanie databázy nehnuteľností na vidieku na monitorovanie obhospodarovania lesov. V pláne sa spomína aj obnova poškodených lesov a pôvodnej vegetácie prostredníctvom ekonomických stimulov.



Plán predpokladá vytvorenie systému monitorovania pôvodu dreva, živočíšnych a iných poľnohospodárskych produktov z Amazónie. Krajiny dovážajúce tieto produkty totiž čoraz častejšie požadujú dôkaz, že nepochádzajú z odlesnených území.



Zameriava sa tiež na rozvoj zelenej ekonomiky s cieľom udržať amazonský región bez odlesňovania. Zahŕňať bude certifikáciu lesných produktov, technickú pomoc pre výrobcov, zabezpečenie infraštruktúry, energií a internetového pripojenia a podporu ekoturizmu.



Predchádzajúci brazílsky prezident Jair Bolsonaro v roku 2021 podpísal v škótskom Glasgowe spoločne s predstaviteľmi viac ako 140 krajín pakt, v ktorom sa zaviazali celosvetovo ukončiť odlesňovanie do roku 2030. Akčný plán predstavený súčasným prezidentom je výsledkom snahy o splnenie sľubu vyplývajúceho z paktu.



Lula na sociálnej sieti Twitter napísal, že "Brazília sa po štyroch rokoch, počas ktorých sa životné prostredie považovalo za prekážku bezprostredného zisku privilegovanej menšiny, vrátila k vedúcej úlohe v boji proti klimatickým zmenám", čím sa odvolával na konanie bývalého brazílskeho prezidenta. Počas úradovania Bolsonara dosiahlo odlesňovanie pralesa rekordné hodnoty.



Ukončenie odlesňovania Amazonského pralesa je ústredným pilierom environmentálnej politiky súčasného prezidenta od jeho nástupu do funkcie 1. januára.