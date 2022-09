Brazílska Amazónia horelo od začiatku roka viac ako za celý rok 2021

Rio de Janeiro 20. septembra (TASR) - V brazílskej časti Amazonského pralesa zaznamenali od začiatku roka viac lesných požiarov ako za celý vlaňajšok. Vyplýva to z oficiálnych údajov, ktoré v pondelok zverejnil brazílsky Národný ústav pre výskum vesmíru (INPE), informuje agentúra AFP.



Pomocou satelitných snímok zaevidovali v brazílskej časti najväčšieho dažďového pralesa na svete od začiatku roka do 18. septembra už 75.592 požiarov, čo je viac ako 75.090 požiarov zaznamenaných za celý minulý rok.



Takéto správy zrejme ešte zvýšia tlak na brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý sa bude v októbrových voľbách uchádzať o znovuzvolenie. Bolsonaro čelí kritike medzinárodného spoločenstva za rozsiahle odlesňovanie, akému bol počas jeho vlády vystavený amazonský prales.



AFP pripomína, že od Bolsonarovho nástupu do prezidentského úradu v januári 2019 sa priemerná ročná úroveň odlesňovania v brazílskej časti amazonského pralesa zvýšila o 75 percent v porovnaní s predchádzajúcim desaťročným obdobím.



Hovorca brazílskej pobočky organizácie Greenpeace André Freitas označil najnovšie údaje za predpovedanú tragédiu. Dodal, že mnohé nelegálne živly vidia teraz, keď sa končí funkčné obdobie tejto vlády, ideálnu príležitosť na ďalšiu nelegálnu ťažbu v pralese.



Uplynulé štyri roky Bolsonarovej vlády, ktorá podľa jeho slov presadzovala "jasnú protienvironmentálnu politiku", zároveň Freitas označil za "jedno z vôbec najtemnejších období pre brazílske životné prostredie".