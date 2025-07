Bojové umenie pomáha zmierniť príznaky Parkinsonovej choroby

Rio de Janeiro 17. júla (TASR) – Pacienti s Parkinsonovou chorobou v Brazílii nachádzajú úľavu v netradičnej terapii – afro-brazílskom bojovom umení a tanci capoeira, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Capoeira, ktorá spája hudbu, rytmus a pohyb, vznikla v prostredí zotročených Afričanov v Brazílii. Pacientom s Parkinsonovou chorobou v Brazílii pomáha zlepšiť rovnováhu, silu a sebadôveru, píše TASR.



Bývalej učiteľke Nilme Teles de Freitasovej (80) diagnostikovali Parkinsonovu chorobu pred viac ako desiatimi rokmi. V rozhovore pre AP uviedla, že kedysi často padala. Tieto jej problémy sa zmiernili po tom, čo začala navštevovať špeciálne hodiny capoeiry v centre Ria de Janeiro. „Capoeira mi dáva slobodu pracovať so svojím telom,“ povedala s tým, že takto získava „rovnováhu a pohodlnejší život.“



Iniciatívu s názvom „Parkinson na ginga“ („Parkinson v pohybe“) založila v roku 2018 fyzioterapeutka Rosimeire Peixotová (60), ktorá capoeiru dlhé roky praktizovala. Všimla si jej potenciál zapájať telo aj myseľ – čo je kľúčové pri zvládaní neurologických symptómov.



Peixotová vedie hodiny capoeiry dvakrát týždenne v kultúrnom centre v centre Ria. Účastníkom jej kurzov cvičenie pomáha zlepšiť koordináciu, pohyblivosť i náladu. „V capoeirovom kruhu sa toho deje veľa – energia, hudba, pohyb,“ vysvetľuje. „Stimulujú sa obe mozgové hemisféry,“ objasnila.



Mnohí účastníci hovoria o zásadnom zvrate v živote, keď začali s hodinami capoeiry. „Kedysi som takmer nevedel stáť, teraz mám stabilitu. Toto je to najlepšie, čo ma postretlo,“ uviedol jeden z cvičencov. Cvičenia sú pre nich aj spoločenským stretnutím. „Sme tam jeden pre druhého,“ povedala Teles de Freitasová. „Dnes sa usmievam. Darí sa mi žiť a byť šťastná.“



Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 2014 zaradila capoeiru na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva.



Parkinsonova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém, najmä oblasť mozgu zodpovednú za pohyb a koordináciu. Obvykle sa objavuje po 60. roku života, no môže sa vyskytnúť aj skôr. Je spôsobená postupným odumieraním nervových buniek, ktoré produkujú dopamín – chemickú látku nevyhnutnú pre riadenie pohybov. Jej príčina nie je úplne známa, ale predpokladá sa, že môže ísť o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov.