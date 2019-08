Brazílska federálna polícia zatkla exmiliardára odsúdeného za korupciu

Eike Batista sa začiatkom 21. storočia stal symbolom Brazílie a v rebríčku najbohatších ľudí sveta zverejňovanom časopisom Forbes bol v roku 2012 na siedmom mieste.

Rio de Janeiro 9. augusta (TASR) - Pre podozrenie z prania špinavých peňazí a obchodovania s využitím dôverných informácií zadržali vo štvrtok v Riu de Janeiro bývalého brazílskeho miliardára Eikeho Batistu.



Batista bol vzatý do väzby na päť dní. Táto lehota môže byť predĺžená o ďalších päť dní, informovala agentúra AP s odvolaním sa na brazílske úrady.



Batista bol v júli 2018 odsúdený na 30 rokov väzenia za korupciu vo výške 16,5 milióna dolárov, ktoré zaplatil guvernérovi Rio de Janeiro výmenou za získanie vládnych objednávok. Od vynesenia tohto rozsudku až do štvrtka bol Batista v domácom väzení a čakal na odvolacie súdne konanie.



Policajná operácia, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok s kódovým názvom Midasovo tajomstvo, sa uskutočnila "s cieľom nájsť dôkazy" pre tvrdenia viacerých svedkov vypovedajúcich, že Batista zohral významnú roku pri manipulácii na finančných trhoch a praní špinavých peňazí v USA, Kanade, Paname, Írsku a na Bahamách.



Prokuratúra tvrdí, že časť takto získaných príjmov bola použitá na vyplatenie provízií vládnym úradníkom v Brazílii za zabezpečenie veľkých štátnych objednávok. Prokuratúra uviedla, že vyšetruje peňažné transakcie v objeme približne 800 miliónmi reálov (asi 203 miliónov dolárov).



Batistovo zatknutie je súčasťou vyšetrovania veľkého korupčného škandálu, známeho ako operácia Lava Jato (Autoumyváreň), do ktorého je zapletených mnoho brazílskych politikov vrátane vrcholných.



