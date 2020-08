Brazílska poslankyňa mala prikázať svojim deťom vraždu svojho manžela

Rio de Janeiro 25. augusta (TASR) – Brazílska prokuratúra obvinila v pondelok poslankyňu Flordelis dos Santos de Souzovú z objednávky vraždy jej manžela, pastora Andersona do Carma, v ich dome v júni 2019, uvádza sa podľa agentúry Reuters v policajnom vyhlásení.



Polícia v štáte Rio de Janeiro v spojitosti s vraždou obvinila celkom 11 ľudí. Souzová údajne prikázala svojim deťom, aby Carma zavraždili, píše agentúra AFP.



Poslankyňa s manželom boli známymi členmi Evanjelikálneho kresťanského hnutia. Z ulice si spoločne adoptovali viac ako 50 detí.



Souzová sa podľa policajného vyhlásenia pokúšala muža otráviť najmenej šesťkrát pred tým, ako vraždu prikázala svojim deťom. Údajným motívom mal byť boj o moc a finančná emancipácia. Na žiadosť o reakciu poslankyňa bezprostredne po obvinení nereagovala.



Sociálnodemokratická strana, ktorej je Souzová členkou, v stanovisku uviedla, že jej členstvo s okamžitou platnosťou pozastavuje.



Polícia v pondelok vydala celkom deväť zatykačov a 14 príkazov na domovú prehliadku v mestách Rio de Janeiro, Niterói, Sao Goncalo a v hlavnom meste Brazília.



Souzová je v súčasnosti stíhaná na slobode. Z pozície zvolenej poslankyne v dolnej komore parlamentu (Poslaneckej snemovni) má imunitu. Polícia uviedla, že kópiu obvinení spolu s dôkazmi už poslala do Poslaneckej snemovne, ktorá ju môže zbaviť mandátu, čo by umožnilo pokračovanie procesu.



Pastor Carmo bol zabitý vo svojom dome na predmestí Rio de Janeira. Souzová vypovedala, že k vražde došlo počas ozbrojenej lúpeže.