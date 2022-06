Brazílska polícia a pátrači popreli správy o náleze tiel nezvestných

Policajt kladie do auta osobné veci nájdené počas pátrania po brazílskom expertovi na domorodé obyvateľstvo Brunovi Pereirovi a britskom žurnalistovi Domovi Phillipsovi v Atalaia do Norte v Brazílii 12. júna 2022. Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 13. júna (TASR) - Federálna polícia brazílskeho štátu Amazonas v pondelok poprela medializované správy o náleze tiel britského novinára Doma Phillipsa a experta na domorodé obyvateľstvo Bruna Pereiru, ktorí sa vydali do amazonského pralesa a od minulej nedele sú nezvestní. Informovala o tom britská stanica BBC.povedal Eliesio Marubo, právnik miestneho združenia domorodého obyvateľstva UNIVAJA, ktoré od 5. júna organizuje pátracie akcie po nezvestnej dvojici mužov.dodal.Polícia štátu Amazonas pripomenula, že prebieha analýza biologických vzoriek, ako aj osobných vecí oboch nezvestných mužov, ktoré sa našli počas uplynulého víkendu. Dodala, že hneď ako sa objavia nové skutočnosti, bude informovať príbuzných obetí.Detektívi štátnej polície zapojení do vyšetrovania agentúre Reuters sa podľa agentúry AFP zameriavajú na pytliakov a nelegálnych rybárov v tejto oblasti, ktorí sa často stretávali s Pereirom, keď v miestnej rezervácii organizoval domorodé hliadky.Domorodí obyvatelia podľa polície tvrdia, že niekoľko dní pred svojím zmiznutím dostal Pereira vyhrážky v súvislosti so svojou kampaňou proti nezákonnému rybolovu v tejto oblasti.Pereiru a Phillipsa, reportéra na voľnej nohe, ktorý písal pre denníky The Guardian a Washington Post, videli naposledy plaviť sa po rieke Itaguaí v nedeľu 5. júna. Odvtedy sú nezvestní.Dvojica mužov sa vydala na cestu do odľahlej oblasti džungle neďaleko hraníc s Peru a Kolumbiou, kde žije najväčší počet civilizáciou nedotknutých pôvodných obyvateľov na svete.Zároveň ide o oblasť, ktorá zažíva násilné konflikty medzi rybármi, pytliakmi a predstaviteľmi úradov. Násilie v oblasti stúplo, keď gangy obchodujúce s drogami začali viesť boj o kontrolu nad vodnými cestami na prepravu kokaínu - hoci Itaguaí nie je známou pašeráckou trasou.