Brazílska polícia identifikovala pozostatky nezvestného novinára

Brazília 18. júna (TASR) - Brazílska federálna polícia v piatok oznámila, že na základe forenznej analýzy oficiálne identifikovala telesné pozostatky britského novinára Doma Phillipsa, ktorého našli pochovaného v Amazónii po tom, ako sa stratil spolu s brazílskym antropológom Brunom Pereirom počas výpravy do údolia Javari v štáte Amazonas. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Polícia zároveň dodala, že stále pracuje na úplnej identifikácii nájdených pozostatkov, keďže medzi nimi môžu byť aj pozostatky Pereiru.



Päťdesiatsedemročného Phillipsa, ktorý pravidelne prispieval do denníka The Guardian, a 41-ročného antropológa Bruna Pereiru s vedeckým zameraním na juhoamerické indiánske kmene, videli naposledy plaviť sa po rieke Itaguaí v nedeľu 5. júna.



O týždeň neskôr sa našli osobné veci patriace tejto dvojici. Polícia ich objavila v blízkosti domu Amarilda da Costu de Oliveiru - rybára, ktorého svedkovia videli uháňať v člne rovnakým smerom ako Phillips a Pereira. Ten sa priznal k tomu, že nezvestných mužov zastrelil a pochoval v džungli, pričom políciu zobral na miesto, kde telá zakopal. Polícia v súvislosti so zmiznutím dvojice zadržala okrem de Oliveiru aj jeho brata Oseneya.



V odľahlom regióne, kde dvojica mužov zmizla, je najväčšia koncentrácia civilizáciou nedotknutých domorodých obyvateľov na svete. Okrem toho tam opakovane dochádza k prestrelkám medzi poľovníkmi, rybármi a príslušníkmi vládnych bezpečnostných zložiek. Vedie tadiaľ i hlavná trasa pre kokaín vyrobený na peruánskej strane štátnych hraníc, ktorý sa potom pašuje do Brazílie, aby zásoboval tamojšie mestá alebo sa prepravoval do Európy.