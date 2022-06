Brazílska polícia má podozrivého v kauze vraždy britského novinára

Rio de Janeiro 24. júna (TASR) - Telá britského novinára Doma Phillipsa a brazílskeho experta na domorodé obyvateľstvo Bruna Pereiru, ktorí boli zavraždení v Brazílii pri svojom návrate z expedície v povodí Amazonky, odovzdali ich rodinám. Informovala o tom v piatok britská stanica BBC.



Brazílske médiá uviedli, že pohreb Bruna Pereiru sa uskutoční v piatok v meste Recife. Rodina Doma Phillipsa usporiada kremáciu v nedeľu neďaleko Ria de Janeiro.



V súvislosti s ich vraždou brazílska polícia vo štvrtok zadržala štvrtého podozrivého. BBC spresnila, že muž sa na policajnej stanici v Sao Paule prihlásil sám.



Podľa výňatkov z jeho výpovede, zverejnených v miestnych médiách, zadržaný muž uviedol, že riadil čln, ktorý prenasledoval Phillipsa a Pereiru. Zadržaný tvrdí, že príkazy mu dával iný zadržaný podozrivý, Amarildo da Costa Oliveira, ktorý potom údajne oboch mužov zastrelil výstrelom z pušky kalibru 16, a to v ich člne.



Muž priznal, že potom ešte pomáhal prepraviť telá zavraždených na miesto, kde boli neskôr zakopané.



V čase svojho zmiznutia Phillips (57) pracoval na knihe o trvalo udržateľnom rozvoji v Amazónii. Pereira (41) bol uznávaným obhajcom domorodých obyvateľov regiónu. Phillipsovi robil sprievodcu.



Pereira donedávna viedol miestny úrad brazílskej vládnej agentúry pre domorodcov, známej ako FUNAI, pričom sa zúčastnil na niekoľkých operáciách proti nezákonnému rybolovu.



Päťdesiatsedemročného Phillipsa, ktorý pravidelne prispieval do denníka The Guardian, a 41-ročného antropológa Pereiru s vedeckým zameraním na juhoamerické indiánske kmene, videli naposledy plaviť sa po rieke Itaguaí 5. júna.



V odľahlom regióne, kde dvojica mužov zmizla, je najväčšia koncentrácia civilizáciou nedotknutých domorodých obyvateľov na svete. Okrem toho tam opakovane dochádza k prestrelkám medzi poľovníkmi, rybármi a príslušníkmi vládnych bezpečnostných zložiek. Vedie tadiaľ i hlavná trasa pre kokaín vyrobený na peruánskej strane štátnych hraníc, ktorý sa potom pašuje do Brazílie, aby zásoboval tamojšie mestá, alebo sa prepravoval do Európy.