Brazílska polícia po útoku na vládne budovy zatkla stovky osôb

Brasília 9. januára (TASR) - Polícia v brazílskom hlavnom meste Brasília zatkla stovky osôb po tom, ako v nedeľu podporovatelia exprezidenta Jaira Bolsonara vtrhli do vládnych budov a žiadali zosadenie súčasného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a stanice CNN.



Ibaneis Rocha, guvernér federálneho dištriktu, na Twitteri uviedol, že zadržaných bolo najmenej 400 osôb. Bezpečnostné zložky pátrajú po ďalších účastníkoch týchto útokov a budú pokračovať v zatýkaní, uviedol v nedeľu večer na tlačovej konferencii brazílsky minister spravodlivosti Flávio Dino.



Úrady zasahovali voči výtržníkom v budove Národného kongresu, Najvyššieho súdu a v prezidentskom paláci. Brazílske bezpečnostné zložky po niekoľkých hodinách opätovne získali nad vládnymi budovami kontrolu, píše DPA. Na mieste boli príslušníci poriadkovej polície na koňoch a bezpečnostné zložky využívali aj vodné delá, slzotvorný plyn a helikoptéry.



Vtrhnutie exprezidentových priaznivcov do vládnych budov v nedeľu slovne odsúdili predstavitelia USA, EÚ i francúzsky prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Joe Biden útok označil za "šokujúci". Lídri viacerých krajín Latinskej Ameriky vyjadrili podporu Lulovi da Silvovi.



Bolsonaro bol prezidentom Brazília od januára 2019 do januára tohto roka. V druhom kole prezidentských volieb 30. októbra 2022 ho tesne porazil Lula da Silva. Bolsonaro koncom roka opustil Brazíliu a odcestoval do štátu Florida v USA.