Brazílska polícia rozohnala protivládne protesty vo viacerých mestách

Sao Paulo 1. júna (TASR) - Slzotvorný plyn použila v nedeľu polícia brazílskom veľkomeste Sao Paulo na rozohnanie niekoľkých stoviek demonštrujúcich prívržencov a odporcov prezidenta Jaira Bolsonara. Uviedla to agentúra AP, podľa ktorej išlo o jedny z najväčších protestov proti Bolsonarovi za uplynulých niekoľko mesiacov.



Protivládne protesty zorganizovali futbaloví fanúšikovia proti podľa nich protidemokratickým tendenciám v Bolsonarovej vláde. Stúpenci prezidenta sa v Sao Paule zhromažďujú každý týždeň, aby podporili hlavu štátu a jeho výzvy na uvoľnenie karanténnych opatrení.



Protivníci i priaznivci Bolsonara vyšli do ulíc i v Riu de Janeiro. Polícia obe skupiny rozohnala na promenáde Copacabana paprikovým sprejom, informoval spravodajský portál G1.



Množstvo podporovateľov vlády demonštrovalo aj v hlavnom meste Brazília, kde zamierili k sídlu najvyššieho súdu krajiny. "Súd nás neumlčí. Chceme slobodu," skandovali demonštranti zo skupiny 300 do Brasil (300 z Brazílie) vedenej pravicovou aktivistkou Sarou Winterovou, ktorú prokuratúra klasifikuje ako ozbrojenú milíciu.



Ich protest bol podľa agentúry DPA namierený voči vyšetrovaniu, ktoré federálna polícia vedie voči sieti šíriacej falošné správy v prospech vlády; jej súčasťou má byť aj Winterová.



Vyšetrovanie nariadil sudca najvyššieho súdu Alexandre de Moraes. S cieľom zabezpečenia dôkazov vyšetrovatelia pred niekoľkými dňami prehľadali niekoľko nehnuteľností, odkiaľ mali priaznivci pravicového prezidenta šíriť hrozby na sociálnych médiách. Mnoho podporovateľov Bolsonara obviňuje justíciu z prekročenia právomocí a obmedzovania moci hlavy štátu.



Brazília sa medzičasom sa stala novým epicentrom šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. Agentúra AFP v noci na pondelok uviedla, že v tejto latinskoamerickej krajine doteraz zaznamenali 514.849 prípadov nákazy a takmer 30.000 úmrtí. V celej Latinskej Amerike a Karibiku prekročil počet infikovaných hranicu jedného milióna osôb.