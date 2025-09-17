Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brazílska polícia zachránila 700 exotických zvierat

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Medzi zachránenými zvieratami boli tukany, papagáje ara, suchozemské korytnačky, opice či pytón.

Autor TASR
Rio de Janeiro 17. septembra (TASR) - Brazílska polícia v utorok zadržala 45 osôb a zachránila 700 exotických zvierat počas doteraz najväčšej operácie proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi. Medzi zachránenými zvieratami boli tukany, papagáje ara, suchozemské korytnačky, opice či pytón. Previezli ich do centrálneho zariadenia, kde im bola poskytnutá odborná starostlivosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Do operácie v rámci viacerých brazílskych zväzových štátov vrátane štátu Rio de Janeiro sa zapojilo viac ako 1000 policajtov. Podľa polície išlo o „najväčší zásah v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi, zbraňami a muníciou v histórii krajiny“.

Zásahu predchádzalo ročné vyšetrovanie najaktívnejšej siete obchodovania s voľne žijúcimi zvieratami v krajine. Vysoko štruktúrovaná skupina pôsobí v Brazílii desaťročia a niektorí jej členovia sú zodpovední za masový lov voľne žijúcich zvierat, zatiaľ čo iní ich prepravujú do miest na predaj.

Podľa policajta Felipeho Curiho skupina obchodovala tiež so zbraňami a muníciou, ktoré boli používané na rôznu ďalšiu trestnú činnosť.

Vyšetrovatelia identifikovali aj niektorých kupcov zvierat, ktorí podľa nich podporujú „celý zločinecký reťazec“.

Obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami je v Brazílii veľkým problémom. Podľa brazílskej mimovládnej organizácie RENCTAS (Národná sieť na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi) je každý rok približne 38 miliónov zvierat odvedených zo svojho prirodzeného prostredia. Deväťdesiat percent z nich zomrie skôr, ako sa dostane ku konečnému spotrebiteľovi, vysvetľuje AFP.

„Obchodovanie so zvieratami nie je len kruté – je to rozsudok smrti. Mnohé zvieratá zomierajú ešte skôr, ako sa dostanú na trh, čo svedčí o absolútnej brutalite tohto obchodu,“ uviedol štátny tajomník pre životné prostredie a udržateľnosť Bernardo Rossi.
