Brazílska polícia zadržala 28 ton marihuany, ukrytej v kukurici

Sao Paulo 21. mája (TASR) - Brazílska polícia zhabala takmer 28 ton marihuany, ukrytej v kukurici. Podľa úradov ide o "najväčší drogový úlovok" v dejinách krajiny. Vo štvrtok o tom informovala samotná brazílska polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Brazílska federálna polícia spresnila, že niekoľko balíkov tejto drogy bolo uložených pod kukuricou, ktorú prevážal kamión. Vozidlo zastavili policajti v stredu na hlavnej ceste v štáte Mato Grosso do Sul na juhozápade Brazílie.



Polícia uviedla, že kamión začala sledovať, keď vznikli podozrenia voči jeho vodičovi v hoteli v meste Ponta Pora, pri brazílskych hraniciach s Paraguajom.



Vodič sa na polícii bránil, že kamión už bol naložený, keď si ho vyzdvihol, a smeroval s ním do juhobrazílskeho štátu Rio Grande do Sul.



Vodiča polícia zatkla a hrozia mu obvinenia z obchodovania s drogami. Ďalšie podrobnosti o prípade úrady nezverejnili.