Brazílska polícia zatkla bývalého ministra obrany Netta

Sao Paulo 14. decembra (TASR) – Bragga Netto, bývalý minister obrany a blízky spolupracovník exprezidenta Bolsonara, bol v sobotu zatknutý brazílskou políciou v rámci vyšetrovania údajného pokusu o štátny prevrat. Polícia zadržala i ďalšie osoby, uviedol nemenovaný zdroj blízky vyšetrovaniu. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Dôvodom zatykača a zadržania osôb boli obavy polície z možného bránenia vyšetrovaniu, dodal zdroj.



Braga Netto bol spolu s Bolsonarom a 35 ďalšími osobami obvinený z plánovania štátneho prevratu, ktorým by sa exprezident udržal v úrade po tom, ako bol v roku 2022 porazený v prezidentských voľbách.



Netto zatiaľ nebol oficiálne obžalovaný, podľa vyhlásenia brazílskej federálnej polície bol zatknutý pre obavy zo zasahovania do procesu vyšetrovania. Údajne sa usiloval zistiť, čo bývalý asistent exprezidenta Bolsonara, ktorý bol tiež zatknutý, vypovedal úradom, píše agentúra AP s odvolaním na miestne brazílske médiá.



Polícia tiež vykonala dva príkazy na domovú prehliadku.



Braga Netto bol v rokoch 2020 až 2021 šéfom Bolsonarovho štábu, od 2021 do 2022 zastával post ministra obrany. Jeho právni zástupcovia bezprostredne nereagovali na žiadosť o vyjadrenie, v minulosti sa však vyjadrili, že pred vydaním vyhlásenia sa musia oboznámiť s obsahom policajných dokumentov.