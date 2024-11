Brazílska polícia:Bolsonaro bol zapojený do prípravy štátneho prevratu

Brazília 27. novembra (TASR) - Brazílska federálna polícia predložila najvyššiemu súdu dôkazy o tom, že bývalý prezident Jair Bolsonaro bol priamo zapojený do prípravy štátneho prevratu s cieľom zvrátiť výsledky volieb z roku 2022, ktoré prehral, uvádza sa v 884-stranovej správe, ktorá bola zverejnená v utorok. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



V záverečnej policajnej správe, ktorá je výsledkom takmer dvojročného vyšetrovania, sa uvádzajú dôkazy získané z príkazov na prehliadky, odpočúvaní, finančných záznamov a svedeckých výpovedí, ktoré poukazujú na zločinecké sprisahanie na čele s Bolsonarom.



"Bolsonaro najmenej od roku 2019 v koordinácii s ďalšími predstaviteľmi efektívne plánoval, riadil a vykonával konkrétne činy, ktorých cieľom bolo odstránenie demokratického právneho štátu a zotrvanie vo funkcii prezidenta," uvádza sa v policajnej správe.



Polícia zároveň zistila, že Bolsonaro "v plnom rozsahu vedel" o pláne zavraždiť Luiza Inácia Lulu da Silvu, vtedy zvoleného prezidenta a jeho protikandidáta, a to na základe dialógu zachyteného medzi sprisahancami na stretnutí v prezidentskom sídle.



V správa sa uvádza osem hlavných dôkazov na podporu formálneho obvinenia Bolsonara z údajného pokusu o štátny prevrat vrátane stretnutia s najvyššími veliteľmi ozbrojených síl, ktoré zvolal v decembri 2022, pričom im predložil návrh štátneho prevratu a požiadal ich, aby sa pridali k sprisahaniu.



Velitelia armády a letectva to podľa polície odmietli, zatiaľ čo veliteľ námorníctva, dnes už admirál vo výslužbe Almir Garnier Santos, vyjadril podporu, tvrdia vyšetrovatelia.



Garnier Santos bol jedným z 37 ľudí, väčšinou vojenských dôstojníkov vo výslužbe a niekoľkých v aktívnej službe, vrátane Bolsonara, ktorých polícia minulý týždeň oficiálne obvinila z účasti na plánovanom prevrate. Generálny prokurátor teraz rozhodne, či vznesie obžalobu voči Bolsonarovi a jeho údajným spolupáchateľom.



Bolsonaro, ktorý bol formálne obvinený z pokusu o prevrat, násilného zrušenia demokratického právneho štátu a založenia zločineckej organizácie, popiera spáchanie akéhokoľvek trestného činu.



Exprezident v pondelok novinárom povedal, že nikdy nehovoril o prevrate. Jeho právnik bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár k záverečnej policajnej správe. Oficiálne policajné obvinenia Bolsonara sú novým úderom pre jeho plán opäť kandidovať za prezidenta v roku 2026.